網購假車牌「被變性」遭警查扣 女車主：賣家說的話絕對是真的

2019-07-02 22:15 香港01 記者姜庚宇／報導



江蘇海安一名女子日前駕車時被交警截查，其駕駛執照的性別居然顯示為「男」。圖／取自香港01 分享 facebook

江蘇海安一名女子日前駕車時被交警截查，其駕駛執照的性別居然顯示為「男」！警察判斷證件是偽造，經核查，在公安交通管理系統中沒有這名女子的駕照記錄。

有趣的是，這名女子竟要求交警「再好好查查」，透露駕照是她花費千餘元在網上購買，「賣家告訴我絕對是真的！」，讓警察哭笑不得。

據《現代快報》周二（2日）報道，江蘇海安交警上周一（6月24日）上午執勤時，一輛紅色凱迪拉克（Cadillac）私家車進入了他們的視線。警員對該車進行例行檢查，駕車的張姓女子亦很配合，將駕駛執照和車輛行駛證交給警員檢查。

警員在檢查駕駛執照時發現異常，執照上性別欄顯示為「男」，而照片上卻是一名女性，中隊警員立刻判斷該證為假證。經過核查，在公安交通管理系統中查無此人。

正當警員納悶的時候，張女卻說：「警察同志，你們再好好查查，這證是我花一千多元從網上買的。當時在網絡上買的時候，賣家告訴我絕對是真的。」張女一番話令警員感到詫異，未料會遇上如此天真的司機，竟相信在網上可以買到真的駕駛執照。

據張女交代，她原本是想考一本駕駛執照，但由於一直沒時間，就想到在網上買一本。通過在網上搜索資料，她以 1000 多元的價格買了一本駕駛執照，賣家還承諾這是一本如假包換的「真駕照」。張女於是自今年2月起開始駕駛自己新買的汽車。據了解，案件目前正在進一步辦理中。

延伸閱讀：

運私煙遇交警截查 江蘇司機：放我走，整車煙任你挑

成都女大生無證醉駕被截查 警員拍照取證竟被要求「開美顏」

文章授權轉載自《香港01》