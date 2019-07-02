親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

今年第四號颱風木恩生成 預計持續影響到周三

阻礙兩岸良性互動 陳明通籲北京放棄「一國兩制」框架

網購假車牌「被變性」遭警查扣 女車主：賣家說的話絕對是真的

2019-07-02 22:15香港01 記者姜庚宇／報導

江蘇海安一名女子日前駕車時被交警截查，其駕駛執照的性別居然顯示為「男」。圖／取自...
江蘇海安一名女子日前駕車時被交警截查，其駕駛執照的性別居然顯示為「男」。圖／取自香港01
分享

江蘇海安一名女子日前駕車時被交警截查，其駕駛執照的性別居然顯示為「男」！警察判斷證件是偽造，經核查，在公安交通管理系統中沒有這名女子的駕照記錄。

有趣的是，這名女子竟要求交警「再好好查查」，透露駕照是她花費千餘元在網上購買，「賣家告訴我絕對是真的！」，讓警察哭笑不得。

據《現代快報》周二（2日）報道，江蘇海安交警上周一（6月24日）上午執勤時，一輛紅色凱迪拉克（Cadillac）私家車進入了他們的視線。警員對該車進行例行檢查，駕車的張姓女子亦很配合，將駕駛執照和車輛行駛證交給警員檢查。

警員在檢查駕駛執照時發現異常，執照上性別欄顯示為「男」，而照片上卻是一名女性，中隊警員立刻判斷該證為假證。經過核查，在公安交通管理系統中查無此人。

正當警員納悶的時候，張女卻說：「警察同志，你們再好好查查，這證是我花一千多元從網上買的。當時在網絡上買的時候，賣家告訴我絕對是真的。」張女一番話令警員感到詫異，未料會遇上如此天真的司機，竟相信在網上可以買到真的駕駛執照。

據張女交代，她原本是想考一本駕駛執照，但由於一直沒時間，就想到在網上買一本。通過在網上搜索資料，她以 1000 多元的價格買了一本駕駛執照，賣家還承諾這是一本如假包換的「真駕照」。張女於是自今年2月起開始駕駛自己新買的汽車。據了解，案件目前正在進一步辦理中。

延伸閱讀：

運私煙遇交警截查　江蘇司機：放我走，整車煙任你挑

成都女大生無證醉駕被截查　警員拍照取證竟被要求「開美顏」

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

真的假的？ 他用點穴神功KO散打冠軍

2019-07-02 19:57

3600萬跑車燒成廢鐵 男淡定：堵車害的

2019-07-02 17:53

影／2歲娃「客串校長」 畢業典禮握遍30多個畢業生的手

2019-07-01 16:07

她躲陰影爽做瑜伽 狗卻綁路邊曬太陽…網怒譙：不是頭一次

2019-06-29 15:47

全家都罹病沒錢醫！夫妻抽籤決定誰活下來顧女兒

2019-06-29 14:48

竹蓆暗藏危險！5歲女童遭6公分竹刺戳入肚腔

2019-06-28 13:44

熱門文章

香港太陽花 港警催淚彈強勢清場3小時餘落幕

2019-07-02 01:51

香港反送中示威 川普：他們是為追求民主

2019-07-02 09:13

林鄭月娥譴責民眾闖立法會 稱警方自制

2019-07-02 06:05

反送中延燒 大陸中堅世代這樣看香港太陽花

2019-07-02 15:21

直播／港防暴警察向立法會推進 發射催淚彈

2019-07-02 00:23

香港抗爭 林濁水諷韓國瑜：草包到現在還不肯反送中

2019-07-02 08:16

港立法會占領民眾遭驅離 王金平回憶當年太陽花

2019-07-02 08:19

港警驅散示威人群 奪回立法會大廈

2019-07-02 01:51

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top