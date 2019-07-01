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影／2歲娃「客串校長」 畢業典禮握遍30多個畢業生的手

2019-07-01 16:07世界日報 中國新聞組／北京1日電

2歲小男娃客串當醫科大學校長？這件奇事出現在福建醫科大學的畢業典禮上，正當畢業生們排著隊準備大合影時，突然跑出來的小萌娃，落落大方地和畢業生握手，大夥覺得他很可愛，紛紛舉起手機拍攝，萌娃左顧右盼，一路握了30多個碩士、博士的手。這個小插曲，給畢業典禮增添了幾分歡樂，也讓小萌娃變成了小明星。

微信公眾號西湖之聲報導，有老師表示，小萌娃起初握了一些畢業生的手，結果後面所有人都把手伸出來等著他，最後孩子想往回走都不讓了。報導說，小萌娃叫小瑆瑆，爸爸叫趙成飛，是該校一名博士畢業生。

趙成飛說，小瑆瑆第一次到福建醫科大學，第一次看到這麼多人，覺得很興奮。媽媽抱著他，在休息區等候。不料，小瑆瑆吵著要找爸爸，趁著媽媽不留神，他衝到了前排，大模大樣地和大家握手。一開始，他很開心，後來，他發現大夥都在拍他，有點怯了。當晚，小瑆瑆回家後，很早就睡了，他沒想到，自己竟一下子成了「明星」。

畢業典禮上演「萌插曲」，網友大讚小瑆瑆小小年紀就有沉著冷靜的氣質，有網友則替校長「發聲」：「搶我飯碗嗎？小伙子！」也有網友開玩笑地說「以後你就會明白了這是你人生的巔峰」。

2歲小瑆瑆大方與畢業生握手，成了福建醫科大學畢業典禮上的超萌插曲。 圖／擷取自Y...
2歲小瑆瑆大方與畢業生握手，成了福建醫科大學畢業典禮上的超萌插曲。 圖／擷取自Youtube
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