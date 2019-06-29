她躲陰影爽做瑜伽 狗卻綁路邊曬太陽…網怒譙：不是頭一次

2019-06-29 15:47 香港01 記者謝茜嘉／報導



不只是人，夏天熱辣辣連寵物貓、狗也受不了。但最近就有網友於facebook社團上傳一張相片，表示在街上目擊一位傭人姐姐，竟然在路邊的陰涼位置做瑜伽兼遛狗，而無辜的狗狗則被綁於路邊曬太陽，非常可憐。原po解釋已當場嘗試勸阻，但對方只敷衍回應。不少網友怒斥行為離譜又不負責任，實在「太過份啦」。

有網友目擊一位女性，把狗綁在路邊曬太陽，自己躲在陰涼處做瑜伽。 圖擷自 西環變幻時 分享 facebook

該男網友於fb社團「西環變幻時」上傳照片，表示昨日（28日）早上時在堅尼地城的城西道往中區方向行車天橋旁，目擊一傭人姐姐，竟然在路邊攤開軟墊做瑜伽，而身旁還有一隻狗狗，被認為本來應該是在幫狗主人遛狗。

但令人髮指的是，傭人姐姐用伸縮狗繩把狗狗綁在路邊曬太陽，自己則舒適地躺在橋下的陰涼位置。圖中可見，狗狗看著傭人姐姐但走動不得，需要伸出舌頭散熱。

原po看不順眼，於是上前嘗試勸阻對方，但傭人姐姐僅點頭回應，並沒有為狗狗鬆綁。原po怒批：「有沒有人認識這隻狗的主人，大熱天30度，把狗綁在旁邊曬太陽，自己做瑜伽，太離譜！」

不少網友留言怒斥傭人姐姐行為自私，「有沒有搞錯，狗狗會中暑」、「狗狗一定很熱」。有網友認出該位傭人，已不是第一次差勁地對待狗狗。

部分網友直言其實狗主人本來就有責任看顧寵物，「養狗卻還要傭人遛狗」、「大熱天時，自己不遛狗叫傭人遛。」、「狗主人要對狗負責， 只是想玩狗又不想照顧就推給別人」、「希望狗主人看到這篇文」。

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