全家都罹病沒錢醫！夫妻抽籤決定誰活下來顧女兒

2019-06-29 14:48 聯合新聞網 綜合報導



大陸夫妻以抽籤方式決定誰活下來。圖／取自 人民日報臉書 分享 facebook

大陸江西省南昌市一對夫婦雙雙身患癌症，然而屋漏偏逢連夜雨，他們16歲的女兒在今年5月又被診斷出患有「紅斑性狼瘡」，家中經濟瞬間被壓得喘不過氣，若支付女兒醫病的醫藥費用後，就只能再治療夫妻其中一人，夫妻兩人以抽籤決定由誰接受治療，不過在抽籤前，丈夫早已將籤紙調包，無論妻子怎麼抽都會是治療她，過程令人鼻酸。醫護人員為此已發起捐款，盼一家人能一起活下去。

大陸一對夫妻都患有癌症，丈夫柯美男患有胃癌，手術後一直靠藥物控制，而妻子汪華英則是被檢查出患有乳腺癌，為了支付兩人的醫療費家中經濟壓力一直很大，豈料女兒又在今年5月被檢查出患有「紅斑性狼瘡」，即使夫妻賣了房子也無法負擔三人的醫藥費，因此決定以抽籤方式，決定該由誰陪女兒長大。

根據《人民日報》臉書影片顯示，該對夫妻兩人一邊哭、一邊抽籤，當汪華英抽出空白的籤紙後，柯美男立刻說「你是空白的，那你就好好的撫養女兒成人」，汪華英瞬間淚崩，事後柯美男表示，他事先調包籤紙，將兩張籤都換成空白的，坦言「如果不這樣做的話，妻子不會死心塌地地去治療，我把機會讓給他」。

醫護人員得知此事後，便自發性地發起募款，盼一家人都能活下去，柯美男女兒柯鑫怡表示，非常感謝醫護人員，未來會努力學習，希望能考上醫科大學，與他們一起工作，並報答他們的恩惠。