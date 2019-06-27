貴州幼園、孤兒院餵催情藥養幼兒「供性侵」？警調查並追爆料者

2019-06-27 13:44 世界日報 北京27日電



資料來源：Youtube

澎湃新聞報導，有網友26日上傳圖片爆料稱，貴州省某地有幼兒園和孤兒院疑接受重金賄賂，藉由注射激素、餵食催情藥，「提供」兒童給成人性侵。爆料一出，引發公憤，眾多網友、官方部門和媒體共同行動，核查是否屬實，也有幼兒園出面「自清」。貴州省公安廳通報已派出工作組趕往當地調查釐清。

畢節孤兒院童疑「供性侵」 貴州警專案組調查 (取材自微博) 分享 facebook

報導指出，微博網友「@鵝組兔區爆料 」發文稱：「我的天啊！我要吐了！疑似幼兒園孤兒院被重金賄賂養成幼兒滿足獸欲！」其中多張聊天截圖對話，疑似談論性侵福利院或幼兒園兒童，涉及的地區有貴州畢節、凱里；一名聊天者稱其每年花10萬元人民幣(約1.45萬美元)在此事上，「是門生意」。另有圖片顯示，疑似「風車」幼兒園工作人員「陳麗坤」和另一人在談論給幼兒注射激素及餵食催情藥。

不久後，微博網友@Starrynighto兒童保護發文，稱其1日接到投稿，選擇先向警方尋求協助，並已於2日、3日分別向110總號、畢節市公安局及貴州省公安廳網頁報警。由於事發地不詳，當晚貴州各地公安先後發聲。畢節市、凱里市、黔東南警方均告訴澎湃新聞正核實事件是否屬實。貴州省公安廳也表示，已派出工作組赴屬地指導調查。

畢節孤兒院童疑「供性侵」 貴州警專案組調查 (取材自微博) 分享 facebook

主管單位及貴州當地幼兒園也紛紛跳出來說明或澄清。新京報與澎湃新聞報導，民政部兒童福利司相關負責人表示將關注進展；凱里市教育局一位值班人員表示，凱里市沒有大風車幼兒園，也沒有風車幼兒園，「這可能是個謠言」。黔西縣「大風車幼兒園」白姓工作人員稱，園內沒有一名叫做「陳麗坤」的人。

爆料內容 網友：舊圖嫁接偽造

新京報報導，最初信息爆料者投稿給名為「綠帽社」一名博主，爆料內容多張圖片是舊圖，例如一組女童在粉色床單的圖片，原圖出自2018年7月26日一名博主在微博中曬出其女兒在幼兒園小床休息的日常照片；另一組白色衣服小女孩圖片，也被多名網友證明為舊圖，是嫁接偽造。

畢節孤兒院童疑「供性侵」 貴州警專案組調查 (取材自微博) 分享 facebook

報導說，爆料者在5月31日將這些爆料內容發送給「綠帽社」，並稱：「有一個戀童癖，發了照片，心裡很不是滋味」、「可以發你截圖看看，想報警，但是不知道對方身分」。