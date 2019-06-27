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感情生變 南京廣電官員勒死妻子再殘忍碎屍藏公司冰箱

2019-06-27 10:24香港01 撰文：彭琤琳

近日在內地有網民爆料，江蘇南京廣電集團一名陳姓員工殺妻分屍，並藏屍於公司倉庫的冰箱。

當地警方周三（26日）通報案情，確認案件屬實，並表示已經將陳男抓拿歸案。南京廣電集團則回應，稱目前不便透露此事。

警方通報指，陳男妻子於4月15日失蹤，經調查後發現失蹤人丈夫陳男（南京市某集團公司工作人員）有重大嫌疑。6月25日下午，民警將陳男抓獲歸案。經初審，陳男交代於在案發當日上午，因感情矛盾將妻子掐捂、勒頸致其室息死亡，後將屍體分解藏匿。

南京警方通報案情。（網絡圖片）
南京警方通報案情。（網絡圖片）
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此前網傳消息稱，疑犯陳男是江蘇南京廣電集團辦公室副主任調研員，有網民稱陳男殺人後「把老婆絞了，碎肉搬到廣電食堂了」，又稱「還有一半屍體藏在家裏冰箱了。」有人則稱陳男「在警方多次問詢中，終於招供，其妻子屍體已經被分解，並藏入負二樓倉庫的領導不用的冰箱裏。」

另外還有網民指陳男行兇手段「極其殘忍」，稱他將妻子「大卸八塊」「頭砍下來了煮熟」「臉皮全扒掉了，只剩了一個耳朵」。但上述網傳消息均未得到警方全部證實。

另據內媒《紅星新聞》報道，知情人士透露，陳男在1995年左右進南京廣電集團工作，分管後勤、管道維修。報道又稱，從多個可靠信源處證實，殺妻藏冰箱確有此事，法醫曾到藏屍現場，案件仍在調查中。

南京警方通報案情。（網絡圖片）
南京警方通報案情。（網絡圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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