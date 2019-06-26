齊人之福！男子娶3老婆被關1年半 3個家相距不到一公里

2019-06-26 13:56 香港01 記者江川／報導



江蘇崑山一名男子利用中國各省婚姻系統沒有聯網的漏洞，3年內竟然成功和3個女子結婚，並誕下2女1子。示意圖／Ingimage 分享 facebook 江蘇崑山一名男子利用中國各省婚姻系統沒有聯網的漏洞，3年內竟然成功和3個女子結婚，並誕下2女1子。近日他被以重婚罪起訴，須入獄服刑1年半，男子聲稱不知道自己違法，還說「出獄後看誰能原諒我，我就跟誰在一起」。

據了解，2018年3月，崑山市一間派出所接獲陳姓女士報案，她發現張姓丈夫在與自己結婚後，分別與另外兩名女子領過結婚證，有重婚嫌疑。警方經前期調查工作，對張某涉嫌重婚立案偵查，2018年7月警方將張某拘捕，發現36歲的張某於2015年7月，先與任女士在江蘇崑山市民政局辦理結婚登記，婚後育有一女。期間張某隱瞞婚姻狀況，於2016年6月再與陳女士在河南省洛陽市民政局辦理結婚登記，婚後育有一子。後張某再次隱瞞婚姻狀況，於2017年6月與王女士在安徽省阜陽市民政局辦理結婚登記，後育有一女。

令人咋舌的是，為了能讓自己應付得了3個家庭，張某將3位妻子安置租住在方圓1公里範圍內的3個屋內。有時候一周內要在這3個地點來來回回十多趟。

昆山法院近日查明，宣判張某因重婚罪被判有期徒刑1年6個月，張某服從法院判決。該名享盡齊人之福的男子還聲稱，「出獄之後看誰能原諒我，我就跟誰在一起」。

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