親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

巴林和會：川普女婿爭議的「以巴和平發大財計畫」

最新！長榮7月初取消401航班 仍持續新增中

送到隔壁幼稚園...爺爺首次帶孫女上學出包 還罵：你就是不想上學

2019-06-26 13:56香港01 記者安祖娜／報導

老師發現學校多了一個小女孩，驚動警方，才將她送回原本就讀的學校。圖擷自／梨視頻
老師發現學校多了一個小女孩，驚動警方，才將她送回原本就讀的學校。圖擷自／梨視頻
分享
許多小孩都不喜歡上學，與其強迫他們，應該先了解原因。安徽日前有一名小女孩在被爺爺第一次送去上學時，不停提醒爺爺走錯路，但對方不但沒有理會，還反罵她「就是不想上學」才找諸多藉口。最終老師發現學校多了一個小女孩，驚動警方，才將她送回原本就讀的學校。

事情發生於上周四（20日），安徽和縣一個爺爺第一次帶孫女上幼稚園，不過他卻發懵送孫女到錯誤的學校。雖然孫女路上不斷提醒「我是在隔壁幼兒園上學」，爺爺卻沒有理會，更責罵她說「你就是不想上學，你怎麼不是這個幼稚園的，你爸都說你是這個幼稚園」。然後留下孫女於陌生學校便離去。

老師發現學校門口站了一名陌生女童後上前了解，但可能因為女童太緊張，無法說出自己的名字和地址，老師只好報警求助。員警到場後聯絡女童的家人，才揭發「送錯學校」事件，並將她送回原本就讀、相距不遠的學校。

警方在事後提醒家長，為了防止小孩走失，應在他們的衣物、書包或鞋子內寫上孩子姓名和父母的電話號碼，以便警方聯絡走失兒童的家屬。如果要將孩子託付給長輩或鄰居接送時，必須告知對方準確地點，並致電給老師再次確認；最重要是要教導孩子記住父母的名字和電話，讓他們走失時可向外求助。

不過原來小女孩不是拒上學，只是烏龍的爺爺記錯孫女的學校，帶她到錯誤的學校便離開。...
不過原來小女孩不是拒上學，只是烏龍的爺爺記錯孫女的學校，帶她到錯誤的學校便離開。圖擷自／梨視頻
分享

延伸閱讀：

好學爺爺超強筆記震驚網友 興趣廣泛古文到流行曲樣樣有

幼稚園老師幫學生梳頭 變出超浮誇髮型

文章授權轉載自《香港01》

幼兒園
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

齊人之福！男子娶3老婆被關1年半 3個家相距不到一公里

2019-06-26 13:56

瘋搶限量球鞋 華人西班牙街頭追逐鬥毆

2019-06-25 14:05

貴州男戲耍「笑死」鄰 有罪賠6萬

2019-06-25 13:13

15歲女想跳江又不敢 路過男子幫推一把…被控殺人

2019-06-25 13:12

碩士生論文研究「屁」獲優 網酸：寒窗苦讀研究了個「屁」

2019-06-24 20:27

紀檢官員搞大情人肚 外甥當煙霧彈娶了她

2019-06-24 13:06

驚！眼看3歲娃墜樓 貴州男3秒衝上前徒手接…

2019-06-24 13:05

中國孕婦墜崖生還 拒幫夫隱瞞謀財害命 遭婆婆罵小心眼

2019-06-24 13:04

5天經歷兩震！他第一次慌張逃跑第二次卻超淡定

2019-06-23 19:07

日暈、火彩虹高掛天空 香港同日見到2罕見景象

2019-06-22 21:22
看更多

熱門文章

韓、郭都不要一國兩制作為選項 國台辦回應

2019-06-26 10:54

習近平：中共黨內動搖根基的危險 無處不在

2019-06-25 21:15

這些歌在大陸被消失⋯為何連倩女幽魂都不放過

2019-06-26 11:00

川習會前 央視新聞聯播痛批龐培歐瘋狂

2019-06-26 01:32

G20川習會 環球時報總編：做好談判失敗準備

2019-06-25 20:11

中國對加拿大出手了？ 已暫停所有加拿大肉類對華出口

2019-06-26 09:48

旗津溫州小三通遭批騙局 國台辦質疑民進黨背後用意

2019-06-26 11:30

巴克萊：中美貿易戰將惡化 人民幣第3季將破7

2019-06-25 21:53

英外相警告 香港命運將顯示中國未來走上何路

2019-06-25 23:46

國台辦：今年水荒隨時可以船運應急供水

2019-06-26 10:41

陸北斗導航衛星 成功發射

2019-06-26 00:42

陸首支5G手機 華為做的

2019-06-25 23:44

瑞銀：貿易戰升級 人民幣將「破7」、GDP「破6」

2019-06-25 20:57

陸3銀行面臨美方限制 陸反對美長臂管轄

2019-06-25 18:22

回應美方國家安全憂慮 大疆將在美組裝無人機

2019-06-25 23:44

「悲慘世界」名曲遭陸封殺 作詞人：與反送中港人同唱

2019-06-25 16:51

齊人之福！男子娶3老婆被關1年半 3個家相距不到一公里

2019-06-26 13:56

「江北銅王」王景連所屬企業 陷入被銀行追債困境

2019-06-25 21:56

港人籌款快速達標 將買外媒廣告籲G20關注逃犯條例

2019-06-25 17:01

高島屋宣佈退出中國市場

2019-06-26 13:58

南方航空今年首度在台招聘空服員 收到2255份履歷

2019-06-26 12:20

90後人設 養壯餐飲紅海

2019-06-26 02:59

送到隔壁幼稚園...爺爺首次帶孫女上學出包 還罵：你就是不想上學

2019-06-26 13:56

國台辦砲轟陸委會惡劣 甘當反華勢力的馬前卒

2019-06-26 11:12

東方航空招聘空服員 數千人參加

2019-06-26 00:39

大陸擬立「密碼法」 草案昨初審

2019-06-26 00:38

大陸央行8月1日起整治亂開空頭支票行為

2019-06-25 22:47

213名台灣大學生 暑假南京實習

2019-06-26 00:41

逾1500港民兵分三路遊行 向19個駐港領使館請願

2019-06-26 11:30

國台辦：反對外部勢力介入台灣選舉

2019-06-26 12:04

逾百港人至各國駐港領事館請願 促G20向習近平施壓

2019-06-26 10:42

3家中國銀行拒美法院傳召 拖累陸銀股價

2019-06-25 17:03

民望狂瀉 港中大民調：林鄭評分歷任最低

2019-06-25 16:16

中星跨境融資 突破百億美元

2019-06-26 03:00

國台辦：海峽論壇超過1萬台人參加創歷史新高

2019-06-26 10:42

熊貓玩耍 憨態可掬

2019-06-26 00:40

福建拚金馬小四通 配電工程今年開工

2019-06-26 00:32

安永：貿易戰打亂台商IPO步調

2019-06-25 16:35

安永：香港上半年IPO家數冠全球

2019-06-25 16:39

滬台舉行雙城論壇 國台辦：兩岸城市交流可以行穩致遠

2019-06-26 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top