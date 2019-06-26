送到隔壁幼稚園...爺爺首次帶孫女上學出包 還罵：你就是不想上學

2019-06-26 13:56 香港01 記者安祖娜／報導



老師發現學校多了一個小女孩，驚動警方，才將她送回原本就讀的學校。圖擷自／梨視頻 分享 facebook 許多小孩都不喜歡上學，與其強迫他們，應該先了解原因。安徽日前有一名小女孩在被爺爺第一次送去上學時，不停提醒爺爺走錯路，但對方不但沒有理會，還反罵她「就是不想上學」才找諸多藉口。最終老師發現學校多了一個小女孩，驚動警方，才將她送回原本就讀的學校。

事情發生於上周四（20日），安徽和縣一個爺爺第一次帶孫女上幼稚園，不過他卻發懵送孫女到錯誤的學校。雖然孫女路上不斷提醒「我是在隔壁幼兒園上學」，爺爺卻沒有理會，更責罵她說「你就是不想上學，你怎麼不是這個幼稚園的，你爸都說你是這個幼稚園」。然後留下孫女於陌生學校便離去。

老師發現學校門口站了一名陌生女童後上前了解，但可能因為女童太緊張，無法說出自己的名字和地址，老師只好報警求助。員警到場後聯絡女童的家人，才揭發「送錯學校」事件，並將她送回原本就讀、相距不遠的學校。

警方在事後提醒家長，為了防止小孩走失，應在他們的衣物、書包或鞋子內寫上孩子姓名和父母的電話號碼，以便警方聯絡走失兒童的家屬。如果要將孩子託付給長輩或鄰居接送時，必須告知對方準確地點，並致電給老師再次確認；最重要是要教導孩子記住父母的名字和電話，讓他們走失時可向外求助。

不過原來小女孩不是拒上學，只是烏龍的爺爺記錯孫女的學校，帶她到錯誤的學校便離開。圖擷自／梨視頻 分享 facebook

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