瘋搶限量球鞋 華人西班牙街頭追逐鬥毆

2019-06-25 14:05 世界日報 香港25日電



西班牙買限量球鞋華人毆鬥 (取材自微博) 分享 facebook

西班牙首都馬德里一間連鎖鞋店22日發售一款限量版球鞋，因為這款鞋在中國已被炒至6000元人民幣(約872美元），鞋店尚未開門，已有多人排隊搶購。但疑因有人插隊發生衝突，多名華人互相推撞和拉扯，最後更演變成街頭鬥毆。

香港01報導，德國體育用品商Adidas22日在馬德里推出歐洲限定版潮鞋Adidas Yeezy Boost 350 v2 「Antlia」，不少人到連鎖鞋店Foot Locker外排隊搶購，然而鞋店還沒開門營業，數名華人疑因插隊問題發生口角及推撞，有中國網民形容「已經見怪不怪了」。

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據報導，該系列Adidas球鞋熱潮始於2015年2月，由黑人饒舌歌手肯伊威斯特(Kanye West)與Adidas合作推出，而最新一款在中國被稱為「髒黃」，據稱鞋底和鞋面不易氧化變色，並只在歐洲和俄羅斯限量出售，售價大概為220歐元（約1725元人民幣、250美元），但在中國卻被炒賣至6000元人民幣；除了開售首日到門市排隊搶購，要得到這雙潮鞋的另一個方法是參加官方網站抽籤，被抽中幸運兒可到門市取鞋或選擇由官方安排寄送。

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報導指出，網上流傳的視頻顯示，位於馬德里市中心格蘭大道（Gran Via）連鎖鞋店Foot Locker門口的人龍中，突然有人爭吵，互相怒罵並推撞拉扯，混亂間一名白衣男子被推倒地上，由旁人扶起後重回戰團。眾人更從鞋店門口展開街頭追逐，引起路人側目。

據報導，根據微信朋友圈的消息，他們是因為插隊問題爭執，繼而大打出手；另一說法是有華人雇用了數名當地壯男來排隊，但其他華人不滿該批壯男暴力插隊，因而爆發衝突。

有中國網民表示「已經見怪不怪了」、「無法理解」、「為何就那麼喜歡跟風？」但也有人認為「能買到這樣的鞋子，等待也是值得的」。