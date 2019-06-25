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貴州男戲耍「笑死」鄰 有罪賠6萬

2019-06-25 13:13世界日報 上海24日電

笑死人了?男子開玩笑把鄰居笑死賠6萬還險被判刑 (電視畫面截圖)
笑死人了?男子開玩笑把鄰居笑死賠6萬還險被判刑 (電視畫面截圖)
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人民日報報導，貴州遵義縣男青年周某沒有想到，他的一些玩笑動作和語言竟讓鄰居猝死。為此，他付出了高昂的代價：經調解，日前，周某賠償死者家屬6萬元。

據了解，周某和同齡的苟某係鄰居，兩人在住地附近的小賣部門口相遇。在小賣部買東西時，兩人開起了玩笑，嬉笑不斷，還相互進行推擠。其間，苟某突然變了臉色，之後一頭栽倒在地。

見此狀況，周某還以為苟某也在開玩笑，讓他「不要裝」。但見倒在地上的苟某始終一動不動，周某這才意識到情況不妙，蹲下一看，苟某面色發紫，且氣若游絲。

報導指出，受到驚嚇的周某沒有想到呼救，而是逃回了家中。之後，小賣部老闆急忙叫來苟某的家人。但為時已晚，苟某已經沒有了呼吸。

然而，當家屬了解到苟某死前曾和周某開玩笑戲耍後，找到周某理論。周某卻態度強硬，於是苟某的家屬便報了警。警方第一時間趕到現場後，徵得家屬同意，進行了屍檢。半個月後，屍檢結果顯示：苟某因冠心病致循環呼吸衰竭死亡。

結合調查掌握的案情，遵義縣警方以周某涉嫌過失致人死亡將之抓捕。警方認為，作為鄰居，周某應該知道苟某患有冠心病。在明知的情況下，周某還與之推搡戲耍，致其病發死亡，而且眼見苟某發病倒地，周某逃離，有見死不救之嫌，除了承擔民事賠償責任，理應承擔刑事責任。

不過，遵義縣檢察院審查認為，周、苟二人雖為鄰居，但周某並不知道苟某患有冠心病，也不清楚此病的嚴重性，周某的戲耍推搡行為不足以導致苟某死亡，而受開玩笑刺激導致苟某死亡的誘因僅為5%~10%。

因此，檢方認為，周某的行為不足以構成犯罪，決定不予追究刑責，周某對此只承擔民事賠償責任。如果周某明知道苟某有冠心病還推打、開玩笑刺激，那麼他就涉嫌過失致人死亡罪了。

上海語言
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