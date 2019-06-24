中國孕婦墜崖生還 拒幫夫隱瞞謀財害命 遭婆婆罵小心眼

2019-06-24 13:04 世界日報 北京24日電



泰國墜崖孕婦接受治療。 (取材自紅星新聞) 分享 facebook

懷孕3個月的中國孕婦王女月初在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，從約34米高的懸崖墜落，送醫搶救後奇蹟生還。事後調查發現，王女的俞姓丈夫賭博欠下巨債，為千萬財產將她推下懸崖。俞男目前已遭泰國警方逮捕，婆婆知情後罵王女小心眼，「妳又沒死為啥抓我兒子？」。

紅星新聞報導，王女透露，事發至今十餘天，自己全身僅右手能夠動，身體其他部分均無知覺，期間自己陷入12小時重度昏迷和兩次輕度昏迷。「泰國當地醫生告訴我，目前雖然我已經轉出ICU，但是由於我的傷勢太重，病情並不穩定，隨時可能會惡化或好轉。」

王女稱，事發後，在泰國警方還未介入前，丈夫曾給他母親打電話，說妻子不小心跌落，僅受輕傷。在王女堅持下，俞男才對母親說出實情，隨後俞男母親趕到了泰國。

報導指出，王女說：「在俞男被泰國警方逮捕時，他的母親來ICU找過我一次。」「婆婆說，希望看在孩子和夫妻的份上，繼續對泰國警方說謊，稱是自己不小心墜崖，我拒絕了他母親的要求。」

「俞男被捕後，我家人曾接到他母親打來的電話。」王女說，俞男母親在電話裡「說我小心眼，為什麼要讓警方抓了他兒子。」王女稱，這段電話已經被她錄音了，但是目前她不想向媒體曝光這段錄音。

據報導，談起這段「致命」的婚姻，王女說，「還是因為閃婚吧，對對方根本不了解。」據悉兩人戀愛時間僅僅一個多月，俞男在這段期間每天都在求婚，「雖然我不是第一次戀愛，但是當一個男人每天變著花樣的求婚，女人還是會被感動。」

而直到婚後，王女才意識到雙方有太多的問題，俞男有坐牢的前科及身陷百萬債務，兩人吵架時俞男還會在家砸東西。