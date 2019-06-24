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紀檢官員搞大情人肚 外甥當煙霧彈娶了她

2019-06-24 13:06世界日報 北京24日電

關於湖北省紀委前副處周平軍的一段荒唐往事近日在網上流傳。有消息稱，周平軍婚內出軌，為掩人耳目，讓自己的外甥與情人假結婚扮夫妻。他因犯重婚罪、受賄罪，終審被判有期徒刑8年，被沒收財產人民幣20萬元，後來他提出申訴被駁回。

北京青年報報導，搜索裁判文書網發現《周平軍犯受賄罪、重婚罪二審刑事判決書》，上面記載周平軍（又名周萍軍，曾用名周某甲），碩士研究生，前湖北省委巡視組副處級紀檢監察員、湖北省紀律檢查委員會宣教室副處級紀檢監察員。因涉嫌犯受賄罪、重婚罪於2015年4月15日被刑事拘留，同月29日被逮捕。

據報導，一審法院認為，周平軍身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，多次收受、索取他人賄賂，數額特別巨大，且其在婚姻關係存續期間，與其他女性以夫妻名義共同生活，其行為已分別構成受賄罪、重婚罪。被告人周平軍犯有數罪，依法實行數罪併罰。被告人周平軍多次收受賄賂，且有索賄情節，予以從重處罰。

根據相關法律規定，一審法院判決周平軍犯受賄罪，判處有期徒刑10年，並處沒收財產人民幣20萬元；犯重婚罪判處有期徒刑一年六個月，決定執行有期徒刑11年，並處沒收財產人民幣20萬元，對扣押的一輛奧迪A6 轎車、一個LV包、一條LV絲巾、一個金佛掛件予以收繳，對其受賄所得30萬餘元予以追繳。

報導說，隨後，周平軍上訴否認自己受賄、重婚。

據湖北黃石市中級人民法院二審審理查明，原判認定原審被告人周平軍犯受賄罪、重婚罪的事實清楚，證據確實、充分，法院予以確認。鑑於法律規定發生變化，依法對周平軍犯受賄罪量刑部分改判。依照相關法律規定判決： 維持湖北省陽新縣人民法院（2015）鄂陽新刑初字第00363號刑事判決對被告人周平軍的定罪及追繳違法所得部分； 撤銷湖北省陽新縣人民法院（2015）鄂陽新刑初字第00363號刑事判決對被告人周平軍的量刑部分； 上訴人（原審被告人）周平軍犯受賄罪，判處有期徒刑7年，並處沒收財產人民幣20萬元；犯重婚罪，判處有期徒刑1年6個月，決定執行有期徒刑8年，並處沒收財產人民幣20萬元。

此後，周平軍曾提出申訴，但均被駁回。

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