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5天經歷兩震！他第一次慌張逃跑第二次卻超淡定

2019-06-23 19:07香港01 記者崔德興／報導

四川宜賓長寧雙河鎮17日發生黎克特制6.0級地震，附近地區之後發生多次餘震，其中以昨日（22日）晚上10時29分，在宜賓珙縣發生的5.4級餘震最為劇烈。

宜賓多個住戶家中的閉路電視均拍到地震發生時的情況。而其中一名居民家中的監控，記錄兩次地震發生時男戶主從慌張逃跑到淡然坐著、完全不同的反應，引起不少網民討論。

閉路電視片段顯示，6月17日長寧6.0級地震發生時，事件中的男戶主本來躺在沙發上，因地震突然驚醒，抱著被子邊跑邊大喊：「地震了，兒子，快跑！」顯得非常慌張和激動。

但到昨日（22日）發生5.4級地震時，影片中的男子卻有完全不同的反應，只見他當時感受到震感，卻坐在沙發上未動。當他的兒子從房間跑出並對他大喊「快點」時，男子不僅不跑，還向兒子高喊：「跑啥子嘛，別跑！哎呀……」顯得十分「淡定」。

事主：經歷多了自然就免疫了

該影片流傳到網上後引起不少網民討論。隨後，網名「縱看風雲」的微博用戶指，自己就是影片中的男戶主，片段最初是他傳到微信朋友圈一個群組的，後來再被人上傳到其他地方，不料竟引起廣泛關注。

「縱看風雲」稱，17日地震發生時，自己「睡著了被震醒當時懵圈了」，所以呼喚兒子逃生；而22日地震發生時，兒子還沒睡著，自己「剛下班到家又爬了樓比較悶熱」，正躺沙發上玩手機時就發生地震，讓兒子別跑是因為「經歷多了自然就免疫了。」

被問到為什麼兩次地震睡在沙發上，「縱看風雲」解釋，因為天氣太熱，下班回家後就躺在沙發上玩手機。

閉路電視片段顯示，6月17日長寧6.0級地震發生時，事件中的男戶主本來躺在沙發上...
閉路電視片段顯示，6月17日長寧6.0級地震發生時，事件中的男戶主本來躺在沙發上，因地震突然驚醒，抱著被子邊跑邊大喊：「地震了，兒子，快跑！」顯得非常慌張和激動。 影片截圖
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22日發生5.4級地震時，影片中的男子坐在沙發上未動，就連兒子向他大喊「快跑」時...
22日發生5.4級地震時，影片中的男子坐在沙發上未動，就連兒子向他大喊「快跑」時還回「別跑啊」。
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延伸閱讀：

【四川地震】宜賓珙縣5.4級地震屬餘震　釀31人受傷均無生命危險

四川宜賓市珙縣5.4級地震　成都重慶震感明顯

文章授權轉載自《香港01》

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