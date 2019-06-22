日暈、火彩虹高掛天空 香港同日見到2罕見景象

2019-06-22 21:22 香港01 記者 香港01 記者 張雅婷 ／報導



有網友下午2時於大埔拍到「火彩虹」。圖／取自臉書社團「社區天氣觀測計劃 CWOS」 分享 facebook

本港今日（22日）部分時間有陽光，有市民於早上拍得天空出現日暈（Halo），太陽被一個彩色的圓形包圍。下午就見到一條條羽毛狀的捲雲中出現「火彩虹」，趕及在未來驟雨天氣來臨前，欣賞到美景。到底，兩種現象是如何形成？

日暈不罕見 平均一年出現三次

天文台網頁解釋，「暈」是由於懸浮在大氣中的冰晶，將太陽光或月光折射或反射而形成的光學現象，通常呈環狀或弧狀，內含紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種顏色，而大氣中的冰晶通常是由卷狀雲帶來。天文台科學主任何俊傑補充，此現象並不罕見，一年平均會出現三次。本港今年4月及5月亦曾出現此現象，並無固定時間。

日暈亦分為「小暈」及「大暈」，分別是22度暈和46度暈。「小暈」是以發光體為圓心，角半徑為22度的一種內圈呈淡紅色、外圈為紫色或白色的光環，光環內的天空明顯比光環外暗淡。而「大暈」則是角半徑為46度的暈環，較為罕見，一般比「小暈」暗。

北歐國家無緣見「火彩虹」

至於俗稱「火彩虹」的環地平弧（ Circumhorizontal Arc）亦是屬於「暈」的一種，但何俊傑指，該現象的太陽仰角要夠高才會出現，因此於正午時份出現機會較大，出現機會亦較日暈低。

天文台解釋，當卷雲內六角形碟狀的冰晶平浮在高空時，陽光經冰晶的垂直側面以超過58度的入射角進入，折射到其水平底部射出，因折射幅度不同而產生不同顏色的光。由於「環地平弧」形成其中的一個必要條件是陽光的入射角度要大於58度，因此它只會在接近正午時才有機會出現。另外，在位於緯度55度或以上的地方(例如一些北歐國家)，會因為太陽的仰角總是低於58度而無緣觀看到這現象。

6月22日日暈高掛。圖／取自臉書社團「社區天氣觀測計劃 CWOS」 分享 facebook

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