浙江4閨密醉後「搶買單」 竟割腕又跳湖喪命

2019-06-21 14:21 香港01 記者李納德／報導



內地發生一宗因「搶買單」而造成的慘劇，還有人因此送命。 示意圖／ingimage 分享 facebook 內地發生一宗因「搶買單」而造成的慘劇，還有人因此送命。浙江寧波4名閨密去年10月相約一起吃火鍋再去唱K，隨後爭相支付1300元人民幣（約6000元台幣），引發肢體衝突，好友間掌摑、推撞、割腕，之後一人情緒失控跳落池塘溺斃。死者父母事後提告，認為閨密們應當負責，最後法院判連同3名閨密在內的6名被告，要向原告賠償約15萬元人民幣（約68萬元台幣）。

案件中的4名女子，化名分別為李筱筱、陳靜、張欣雨及許逸飛，是年齡相近的好朋友。去年10月，4人一起去吃火鍋，但飯後意猶未盡，就再約了3名男性友人去唱K喝酒，玩到凌晨1點，7人共喝了5大箱啤酒。

當晚唱K的費用約6000元台幣，李筱筱當時已經工作，雖然收入不高但想為姊妹們買單。但陳靜和張欣雨知道她的經濟狀況便出手阻止，惟李筱筱當場氣得摑了陳靜兩巴掌，當時張欣雨質問李筱筱為何動手，進而將她推倒地上，4人受酒精影響下均情緒激動。

許逸飛因醉酒躺在沙發上睡覺，聽到好友大吵大鬧醒來，連忙勸阻各人。突然間張欣雨摔爛一個啤酒瓶，玻璃碎片四散，許逸飛撿起一片，高呼：「你們要是再吵，我就割腕了！」但現場無人理會，結果她真的割腕，鮮血即時四濺，嚇呆在場人士，張欣雨和陳靜馬上送她到醫院。

許逸飛割腕傷口很深，在醫院縫針後脫離危險，不料一起唱K的男性友人聯絡，說李筱筱失蹤了。陳靜和張欣雨隨後找到李筱筱，但她情緒仍然激動、崩潰大哭，當場又罵又打陳靜。脫離危險的許逸飛趕到勸阻好友，李筱筱掙脫3名閨密後消失，陳靜追至水池邊發現李筱筱，她居然縱身跳落水池，陳靜拉都拉不住，目睹好友掉入深水區中，最終送命。

內地公安調查後認為事件屬自殺，但李筱筱父母認為，女兒當日醉酒，又受朋友言語刺激及割腕影響才會跳落水池，認為其餘人士要負上一半責任，要求他們6人賠償約200萬元台幣。鎮海法院協調後，認為意外成因是醉酒後大家搶買單造成的，彼此可能都存在一定過錯，從保護受害者利益出發，判6名被告賠償約68萬元台幣。

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