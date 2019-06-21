親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蘇貞昌稱派軍機幫長榮 李正皓：真正唬爛王

兵分兩路！長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

母成焦屍...火場捨身護愛女 父燒傷面積達50%

2019-06-21 14:21香港01 記者李福源／報導

廣州荔灣區黃沙大道一棟民居6樓，在周三發生火警，夫婦二人為了保護5歲女兒，不惜以...
廣州荔灣區黃沙大道一棟民居6樓，在周三發生火警，夫婦二人為了保護5歲女兒，不惜以肉身擋火。圖擷自／梨視頻
分享
廣州荔灣區黃沙大道一棟民居6樓，在周三（19日）發生火警，屋內一家三口被困，夫婦二人為了保護5歲女兒，不惜以肉身擋火，結果媽媽慘被燒成焦屍，爸爸則是背部大面積燒傷、病情危殆，起火原因仍在調查中。

據報導，36歲的李姓屋主與33歲的賴姓妻子，二人來自廣東汕尾，共育有4名子女，最大的9歲、最小的5歲。李男在水產市場檔口工作，與妻子入住事發單位約4年。

同棟樓中居於3樓的住客稱，起火時間大約在下午3點，當時她馬上走出住家報警。她指出，涉事大廈在1975年建成，而起火的單位的月租金約1千元人民幣（約4500元台幣）。

現場影片顯示，事發單位火光熊熊，男屋主與妻女因火勢猛烈無法逃離火場，只能躲在露台角落的防盜窗，李男一直將愛女攬在懷裡，而賴女則站在兩人身後，以血肉之軀阻擋烈焰。消防員用高壓水槍撲火並升起雲梯救人，在下午3點30分左右將火撲熄，可惜賴女當場死亡，李男則背部嚴重燒傷。

背部肌肉大面積壞死

李男與女兒同被送往醫院，醫生指出，李男傷勢嚴重、全身燒傷面積達50%，不只背部肌肉大面積壞死、上肢運動神經損壞，且救治十分困難，現已被轉送至深切治療部；女童因吸入大量濃煙須留院觀察，但目前情況穩定。

目擊者形容事發情況：「爸爸哪怕全身早已燒傷，都還是緊緊抱着孩子的，直到消防員抵達時才放心，然後閉上眼睛暈過去；媽媽則偉大地犧牲了，場面令人動容！」

另外，有網友發現起火單位的防盜窗其實留有一扇逃生口，至於為何沒有起作用，他們推論可能是「鎖匙丟失」、「鎖生鏽而導致打不開」或「出口被堵住」。

延伸閱讀：

桂林民房清晨發生大火釀5死27傷 懷疑電動車充電時着火

雲南大理民房發生火災 共6人遇難

文章授權轉載自《香港01》

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

浙江4閨密醉後「搶買單」 竟割腕又跳湖喪命

2019-06-21 14:21

暖心！浙江霸氣鏟車哥 暴雨急流中救村民

2019-06-20 11:58

誰還敢丟? 47監控朝天看 杭州小區0空拋意外

2019-06-20 11:57

高樓住戶隨手丟 南京童被砸得滿臉血

2019-06-20 11:56

「是老公推我下去」 遊泰墜34米懸崖奇蹟生還 孕婦瞞真相保性命

2019-06-19 08:54

Uniqlo試衣間有「黑點」 女客驚揭針孔鏡頭

2019-06-18 18:02

又見「培訓喝酒」招牌 陸餐館店員：掛好玩

2019-06-18 16:57

多年不見…坑老同學千萬現金 外加5套房

2019-06-17 17:12

「蜘蛛餵奶」之後…西雙版納發現新種蜘蛛

2019-06-17 17:07

群組「OK」手勢回應主管 員工被指不懂規矩遭炒魷魚

2019-06-17 16:54

影／噁！肉餅吃一半...蒼蠅飛來狂噴蛆 港網友崩潰

2019-06-16 16:26
看更多

熱門文章

教師16年前舉報工程偷工減料後失蹤 近日操場下挖出屍骨

2019-06-20 20:44

挺華為？陸媒分析台積電兩個細節

2019-06-21 09:53

香港反送中行動升級 上千人聚集立法會

2019-06-21 10:33

哈雷在中國生產 恐再激怒川普

2019-06-21 11:46

陳明通會楊鎮浯 直言：小心「習五條」的政治圖謀

2019-06-21 11:27

美中貿易重啟談判刺激 人民幣收盤創半年最大漲幅

2019-06-20 17:34

反送中恐動搖香港亞洲金融中心地位 新加坡得利

2019-06-20 22:19

國際刑警前主席孟宏偉 認了收賄

2019-06-21 00:33

郭台銘宣布卸任鴻海董事長拚大選 工業富聯拉升

2019-06-21 10:46

豬門事件發酵 瑞銀在中國業務受挫

2019-06-20 18:50

釋善意？陸官方降低港澳通行證收費標準

2019-06-21 10:00

陸在南海首次部署殲10 專家：殲10巡邏南海將常態化

2019-06-21 11:35

海基會發言人管安露去職 蔡孟君接任

2019-06-20 17:14

廣州-烏魯木齊-維也納航線 首航

2019-06-21 02:17

21日遊行 港大專學界 號召包圍政總

2019-06-21 00:23

陸委會：堅定反對將台港司法互助納入一中框架

2019-06-20 17:46

Fed更鴿 人民幣漲幅近半年最大

2019-06-21 00:50

檢指控收賄6650萬元 前公安部副部長孟宏偉一審開庭認罪

2019-06-20 15:22

香港房價高不可攀 購屋者不再忌諱凶宅

2019-06-20 19:26

大陸台籍農業科技特派員爭議 青農父：沒領薪水、下周說明

2019-06-20 16:07

母成焦屍...火場捨身護愛女 父燒傷面積達50%

2019-06-21 14:21

金融股激發市場熱情 滬指大漲逼近3000點大關

2019-06-20 16:08

反送中示威包圍警總 蛋洗要求警務處處長盧偉聰對話

2019-06-21 13:58

陸2大乳業伊利大戰蒙牛 搶奪北京冬奧市場

2019-06-20 15:34

小米CC新系列手機誕生 對標華為nova主打女性市場

2019-06-21 11:49

反送中 再圍稅務大樓

2019-06-21 14:19

雙城論壇新通關密語？柯文哲:「你要諒解我」

2019-06-21 14:29

浙江4閨密醉後「搶買單」 竟割腕又跳湖喪命

2019-06-21 14:21

楊金龍看對岸匯率政策 陸不會放手貶值

2019-06-21 00:50

9月底前超過40個城市 推不換卡不換號5G服務

2019-06-21 02:18

哈雷機車明年在陸生產

2019-06-21 01:50

港府不撤逃犯條例 香港記者協會前主席：為了粵港澳大灣區

2019-06-20 15:32

李克強：保護智財權 不分內外資

2019-06-21 01:51

大專生21日包圍港政府

2019-06-21 01:52

與港府軟對抗 示威變「慢遊野餐」

2019-06-21 00:30

商務部：新修訂的外商投資準入負面清單6月底前發布

2019-06-20 20:48

香港民眾包圍警察總部 要求撤回反送中暴動指控

2019-06-21 14:47

潛江118道小龍蝦料理 獲金氏紀錄

2019-06-21 02:17

衛星影像曝光 中國殲-10戰機部署永興島

2019-06-21 11:24

黃山稀有黃麂受困 警員跳水救援

2019-06-21 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top