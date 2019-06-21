母成焦屍...火場捨身護愛女 父燒傷面積達50%

2019-06-21 14:21 香港01 記者李福源／報導



廣州荔灣區黃沙大道一棟民居6樓，在周三發生火警，夫婦二人為了保護5歲女兒，不惜以肉身擋火。圖擷自／梨視頻 分享 facebook 廣州荔灣區黃沙大道一棟民居6樓，在周三（19日）發生火警，屋內一家三口被困，夫婦二人為了保護5歲女兒，不惜以肉身擋火，結果媽媽慘被燒成焦屍，爸爸則是背部大面積燒傷、病情危殆，起火原因仍在調查中。

據報導，36歲的李姓屋主與33歲的賴姓妻子，二人來自廣東汕尾，共育有4名子女，最大的9歲、最小的5歲。李男在水產市場檔口工作，與妻子入住事發單位約4年。

同棟樓中居於3樓的住客稱，起火時間大約在下午3點，當時她馬上走出住家報警。她指出，涉事大廈在1975年建成，而起火的單位的月租金約1千元人民幣（約4500元台幣）。

現場影片顯示，事發單位火光熊熊，男屋主與妻女因火勢猛烈無法逃離火場，只能躲在露台角落的防盜窗，李男一直將愛女攬在懷裡，而賴女則站在兩人身後，以血肉之軀阻擋烈焰。消防員用高壓水槍撲火並升起雲梯救人，在下午3點30分左右將火撲熄，可惜賴女當場死亡，李男則背部嚴重燒傷。

背部肌肉大面積壞死

李男與女兒同被送往醫院，醫生指出，李男傷勢嚴重、全身燒傷面積達50%，不只背部肌肉大面積壞死、上肢運動神經損壞，且救治十分困難，現已被轉送至深切治療部；女童因吸入大量濃煙須留院觀察，但目前情況穩定。

目擊者形容事發情況：「爸爸哪怕全身早已燒傷，都還是緊緊抱着孩子的，直到消防員抵達時才放心，然後閉上眼睛暈過去；媽媽則偉大地犧牲了，場面令人動容！」

另外，有網友發現起火單位的防盜窗其實留有一扇逃生口，至於為何沒有起作用，他們推論可能是「鎖匙丟失」、「鎖生鏽而導致打不開」或「出口被堵住」。

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文章授權轉載自《香港01》