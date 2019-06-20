親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國中生嗆韓國瑜 溫朗東：有些細節越看越覺不寒而慄

性感有錯？這國女醫月薪台幣5K起 她PO辣照還被吊照

暖心！浙江霸氣鏟車哥 暴雨急流中救村民

2019-06-20 11:58世界日報 杭州20日電

「霸氣」鏟車哥，暴雨中開鏟車解救村民 (視頻截圖)
「霸氣」鏟車哥，暴雨中開鏟車解救村民 (視頻截圖)
分享

浙江桐廬19日遭遇強降雨侵襲，多地出現街道積水、房屋倒塌、河流漫灌情況，一段用鏟車轉移5、6位被困村民的暖心視頻被迅速刷屏，網友紛紛稱鏟車駕駛是霸氣「鏟車哥」！

錢江晚報報導，桐廬昨發布暴雨紅色預警信號，截至昨午5時，受強降雨影響，桐廬縣引發不同程度的滑坡、落石、塌方、泥石流等災害154餘處，倒塌房屋24間，道路中斷、損毀531處，防洪堤倒塌129處4940米，直接經濟損失人民幣2925萬(約423萬美元)。

梅樹塢村是桐廬富春江畔白雲源下的一處小村落，風景優美。昨天，這場暴雨致當地山體滑坡、碎石把整條鄉道堵掉，76名遊客一度受困在梅樹塢村。

「霸氣」鏟車哥，暴雨中開鏟車解救村民 (視頻截圖)
「霸氣」鏟車哥，暴雨中開鏟車解救村民 (視頻截圖)
分享

得知消息後，當地村幹部及志願者緊急搶修一條簡易道路，讓車輛通行。直到昨晚，中斷的道路恢復正常。50名遊客安全轉移。另26名遊客自願留在村裡。

另外，昨天上午10時左右，桐廬縣舊縣街道鴻儒村路面積水已達50厘米。

暴雨中，一位村民在自家陽台上記錄下這麼一幕：一輛鏟車轟隆隆開過來，巨大的車輪輾過湍急的水流，鏟斗中還站著4、5位撐傘的人。

視頻被發到微信朋友圈，引發大家關注，很多人都在打聽這位熱心的「鏟車哥」是誰？

據報導，「鏟車哥」他叫查偉覃，是桐廬人。

查偉覃隨後接受訪問時說：「當時我正在工地上班，有人打電話說有幾位早上去買菜的同事因為路面積水太深，沒法走回工地，所以我就開著鏟車去接他們了。」在回工地的路上，又遇到了幾位被積水圍困的村民，就讓他們一起上了鏟車，「這真的沒什麼，工作的同時順便幫一下大家罷了。」

查偉覃所在工地的項目負責人陳先生透露，查師傅一向是個熱心人，已經開了十多年鏟車，技術非常好。

暴雨微信
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

誰還敢丟? 47監控朝天看 杭州小區0空拋意外

2019-06-20 11:57

高樓住戶隨手丟 南京童被砸得滿臉血

2019-06-20 11:56

「是老公推我下去」 遊泰墜34米懸崖奇蹟生還 孕婦瞞真相保性命

2019-06-19 08:54

Uniqlo試衣間有「黑點」 女客驚揭針孔鏡頭

2019-06-18 18:02

又見「培訓喝酒」招牌 陸餐館店員：掛好玩

2019-06-18 16:57

多年不見…坑老同學千萬現金 外加5套房

2019-06-17 17:12

「蜘蛛餵奶」之後…西雙版納發現新種蜘蛛

2019-06-17 17:07

群組「OK」手勢回應主管 員工被指不懂規矩遭炒魷魚

2019-06-17 16:54

影／噁！肉餅吃一半...蒼蠅飛來狂噴蛆 港網友崩潰

2019-06-16 16:26

台女講話是否都像林志玲 中國正面偏見令人忐忑

2019-06-15 15:00
看更多

熱門文章

台灣里長張丁元在廈門交流時突發心梗 搶救無效過世

2019-06-19 20:59

王毅要西方勢力收回黑手 「香港不是你們橫行的地方」

2019-06-20 09:19

香港事件憶當年 她曾打敗網球排名第一婉拒入港籍

2019-06-19 14:47

影／莫健談兩岸：陸重申「一國兩制」對台灣沒吸引力

2019-06-20 07:32

劉結一見台灣商界 賴正鎰邀來台走走

2019-06-19 17:26

反送中空戰開打…長輩圖、懶人包叫港人一定要做這件事

2019-06-20 10:00

記錄文革慘劇 資深攝影師李振盛：悲劇不能重演

2019-06-19 19:54

陸大舉招募台籍科技特派員 更邀赴陸蓋「台灣村」

2019-06-19 21:06

大陸外交部例行記者會 發言人因為這事沒打領帶

2019-06-19 18:12

六一二衝突 網民多段影片「還原真相」

2019-06-19 14:02

川習通電後 環時社評：不懼打才有的談

2019-06-19 17:40

陸駐美大使再提「紅線」 港媒稱美台都該清醒些

2019-06-20 11:05

486先生：大陸公安檢查每人手機 網友：我在上海沒被查

2019-06-20 12:45

陸遼寧艦進南海 可能造訪人工島

2019-06-19 23:58

陶冬：汽車及房地產 下半年陸官方刺激經濟新熱點

2019-06-19 14:59

荷媒關注反送中 陳欣新示警中國夢變噩夢

2019-06-20 08:16

川習通話後風向變 央視改播中美愛情片

2019-06-19 19:50

川普競選連任影響中美經貿關係？陸外交部回應

2019-06-19 16:29

香港明再遊行 學生：送中條例 不撤不散

2019-06-19 23:58

華為榮耀新機 3秒賣1億人民幣

2019-06-19 13:35

受傷小野豬闖港鐵堅尼地城站撞女子 警圍捕「中槍」倒地

2019-06-20 09:59

香港政府追溯至4月1日起 為公務員加薪4.75%～5.26%

2019-06-19 20:51

這種俄羅斯糖果熱爆 見證中俄貿易發展

2019-06-19 13:58

比熊貓珍貴 搶救中華穿山甲

2019-06-20 05:06

崔天凱再提紅線 嗆美台清醒些

2019-06-20 10:41

中國移動5G大採購 最大贏家是華為

2019-06-19 16:29

四川長寧強震 當地民眾質疑開採頁岩氣所致

2019-06-19 17:18

聯準會釋放降息訊號 人民幣兌美元中間價大漲逼近6.88

2019-06-20 10:35

可能發表聯合聲明 港媒揭習近平訪北韓3看點

2019-06-19 15:42

讓路救護車、不留垃圾…港人高質「比催淚彈催淚」

2019-06-19 14:01

林鄭穿勝選戰袍 1小時內8度道歉

2019-06-19 13:56

川震前 官方地震預警系統最快提前61秒即示警

2019-06-19 13:30

新聞眼／香港特首的道歉 被嘲不如許志安

2019-06-19 23:50

陸官方出面協調 銀行將透過券商金援中小非銀機構

2019-06-19 14:59

海峽論壇落幕後 雲台會24日開幕

2019-06-19 15:42

遼寧遼陽「東京城遺址」 懷古大熱點

2019-06-19 14:33

清代關東第一才子 王爾烈

2019-06-19 14:33

遼陽博物館 鎮館之寶看不完

2019-06-19 14:33

到遼陽 就要吃酸菜白肉鍋

2019-06-19 14:33

中共發布人才下鄉通知 要求全國認真貫徹落實

2019-06-19 22:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top