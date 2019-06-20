暖心！浙江霸氣鏟車哥 暴雨急流中救村民

2019-06-20 11:58 世界日報 杭州20日電



「霸氣」鏟車哥，暴雨中開鏟車解救村民 (視頻截圖) 分享 facebook

浙江桐廬19日遭遇強降雨侵襲，多地出現街道積水、房屋倒塌、河流漫灌情況，一段用鏟車轉移5、6位被困村民的暖心視頻被迅速刷屏，網友紛紛稱鏟車駕駛是霸氣「鏟車哥」！

錢江晚報報導，桐廬昨發布暴雨紅色預警信號，截至昨午5時，受強降雨影響，桐廬縣引發不同程度的滑坡、落石、塌方、泥石流等災害154餘處，倒塌房屋24間，道路中斷、損毀531處，防洪堤倒塌129處4940米，直接經濟損失人民幣2925萬(約423萬美元)。

梅樹塢村是桐廬富春江畔白雲源下的一處小村落，風景優美。昨天，這場暴雨致當地山體滑坡、碎石把整條鄉道堵掉，76名遊客一度受困在梅樹塢村。

「霸氣」鏟車哥，暴雨中開鏟車解救村民 (視頻截圖) 分享 facebook

得知消息後，當地村幹部及志願者緊急搶修一條簡易道路，讓車輛通行。直到昨晚，中斷的道路恢復正常。50名遊客安全轉移。另26名遊客自願留在村裡。

另外，昨天上午10時左右，桐廬縣舊縣街道鴻儒村路面積水已達50厘米。

暴雨中，一位村民在自家陽台上記錄下這麼一幕：一輛鏟車轟隆隆開過來，巨大的車輪輾過湍急的水流，鏟斗中還站著4、5位撐傘的人。

視頻被發到微信朋友圈，引發大家關注，很多人都在打聽這位熱心的「鏟車哥」是誰？

據報導，「鏟車哥」他叫查偉覃，是桐廬人。

查偉覃隨後接受訪問時說：「當時我正在工地上班，有人打電話說有幾位早上去買菜的同事因為路面積水太深，沒法走回工地，所以我就開著鏟車去接他們了。」在回工地的路上，又遇到了幾位被積水圍困的村民，就讓他們一起上了鏟車，「這真的沒什麼，工作的同時順便幫一下大家罷了。」

查偉覃所在工地的項目負責人陳先生透露，查師傅一向是個熱心人，已經開了十多年鏟車，技術非常好。