誰還敢丟? 47監控朝天看 杭州小區0空拋意外

2019-06-20 11:57 世界日報 上海20日電



杭州一小區裝47個攝像頭全部朝天防高空拋物 (取材自都市快報) 分享 facebook

住在高層小區，高空拋物一直是讓住戶煩惱的事。不過，杭州市餘杭昌運裡小區的住戶卻不用擔心這個問題，這歸功於小區裡47個特殊的攝像頭，全日無休的「朝著天空」監控，以防止高空拋物帶來的傷害。

現代快報報導，昌運裡小區裡共17幢樓，有1546戶住戶，其中有1000戶都是出租戶。為了防止有人高空拋物，街道特地出資購置了47個「防高空拋物監控」，這些廣角攝像頭安裝在每幢樓南北兩側的地面立杆上，距離單元樓10米左右，呈60至80度角仰拍，正好可以將整幢樓的窗戶和陽台包入拍攝範圍。

這批攝像頭是街道統一出資、提前規畫、安裝的，小區住戶基本都持支持態度，租客入住時會被告知樓前樓後都有防高空拋物攝像頭，在行為上也會約束很多。

杭州一小區裝47個攝像頭全部朝天防高空拋物 (取材自都市快報) 分享 facebook

報導指出，小區從2018年交付一直到現在，從未發生過一起高空拋物事件。

陳先生和兩個同事租住在18樓，他說，因為有這個攝像頭，他和室友平時在陽台抽菸、晾衣服也會額外注意一些，「畢竟大家都是一幢樓裡的，誰亂扔東西被拍了，面子上總歸不好看的」。

杭州一小區裝47個攝像頭全部朝天防高空拋物 (取材自都市快報) 分享 facebook

小區網格長俞陳鄭說，防高空拋物攝像頭除了可以拍下高空拋物，在防盜方面也有很好的效果，尤其是翻窗入室盜竊等入室侵財類案件，小區至今零發案。