高樓住戶隨手丟 南京童被砸得滿臉血

2019-06-20 11:56 世界日報 上海20日電



又一起，南京10歲女童被高空墜物砸重傷。 (取材自現在快報) 分享 facebook

高空拋物意外層出不窮，南京一名10歲女童19日被一名8歲男童從高樓拋物砸中，當場頭破血流。而山東一名男子則是在小區裡被19樓突然落下的窗戶砸中倒地不起，緊急送醫。

現代快報報導，在南京市東寶路時代天地廣場，一名蹦跳著的女孩突然倒在地上，頭部血流不止。當時女孩被砸暈過去，附近培訓機構的老師趕來幫女孩止血。路過的熱心市民也在一旁幫忙，約10分鐘後，女孩醒來後，救護車將孩子送醫。

南京10歲女童被高空墜物砸重傷。 (取材自鳳凰網) 分享 facebook

據了解，現場暫時只蒐集到一塊橡皮和一根吸管，都是很輕的物件。住在17樓的一位老奶奶就在祖孫倆旁邊，她也沒看清是什麼東西砸的。

報導指出，南京鼓樓警方發出通報稱，女童經過時不幸被樓上8歲男童高空拋物砸中。受傷女童隨即被送往醫院救治，目前生命體徵平穩，暫無生命危險。

另據南方都市報報導，山東鄆城縣龍翔中央學府小區有位男子，行走時突然被一扇空中墜下的窗戶擊中。窗戶因衝擊而拆解成兩塊，男子隨即倒地不起。視頻顯示，事發後至少有3名路人伸出援手。

物業管理處范經理指出，C區19樓的業主聘請了門窗公司更換窗戶，「業主當時不在家，施工人員在換新窗戶的時候，沒有做好安全防範措施導致了意外。」

事發後，當事人及公司積極與傷者家屬進行對接，並支付了醫藥費。傷者為25歲男士，為該小區業主，鄆城縣公安表示，被砸路人沒有生命危險，已經甦醒尚未出院。