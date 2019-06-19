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「是老公推我下去」 遊泰墜34米懸崖奇蹟生還 孕婦瞞真相保性命

2019-06-19 08:54香港01 撰文：李福源

中國江蘇33歲男子于曉東（Yu Xiaodong，音譯）與32歲妻子王楠（Wang Nan，音譯），本月9日到泰國烏汶府帕登國家公園（Pha Taem National Park ）遊玩，懷有3個月身孕的王楠卻突然跌落34米深的懸崖，所幸她與腹中孩子均無生命危險；警方認為事件有可疑，調查後發現王楠並非失足，而是被丈夫推落崖，懷疑于曉東因金錢糾紛動殺機。

王楠與于曉東常到泰國「走水貨」，當日二人駕車來到帕登國家公園，期間王楠從34米高的懸崖跌落至公園壁畫長廊處，導致臉部和頭部受傷，左臂、左腿、膝蓋等多個部位骨折，其後被送往當地醫院治療，幸好她與腹中肉皆無恙。

于曉東聲稱，抵達公園後因要上廁所而與王楠分開，回來卻不見其蹤影，立即打電話找妻子，惟一直沒有人接聽；他以為妻子已經落山，於是獨自駕車離開，半路時見到救護車上山，心知不妙，折返才得知妻子墜崖。

王楠墜崖後身體多處受傷及骨折，幸好她與腹中孩子皆無恙。（微博@南方都市報圖片）
王楠墜崖後身體多處受傷及骨折，幸好她與腹中孩子皆無恙。（微博@南方都市報圖片）
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疑因拒「夫債妻還」招殺機

事後于曉東到醫院探望，豈料王楠見到他第一句話就質問「你為何要這樣對我？」，令在場人士均感到困惑。警方調查期間，先假裝相信男方說法，同時私下查問王楠，獲告知她是被老公推落山崖。

王楠憶述：「他突然從我身後摟住我的腰抱起我，親了一下我的右臉，然後使勁用雙手從我的背後拚命一推，把我推下懸崖。我當時大喊『不要啊』，還試着抓住眼前的東西保命，但什麼也沒抓到，瞬間掉了下去。」

王楠又說，于曉東在她入院期間一直陪在身旁且恐嚇她，揚言若說出真相便會殺了她，所以起初沒有說出實情，只告訴警方當日她是暈倒墜崖。

警方周一（17日）將于曉東拘捕，但他否認企圖殺人。警方稱，于曉東沒有工作，家族債務纏身，而王楠家境比較富裕，卻不願「夫債妻還」，懷疑于曉東是因此而動殺機。

于曉東聲稱，抵達公園後因為要上廁所而與王楠分開，後來才得知她墜崖。（微博@泰國網...
于曉東聲稱，抵達公園後因為要上廁所而與王楠分開，後來才得知她墜崖。（微博@泰國網圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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