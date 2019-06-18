又見「培訓喝酒」招牌 陸餐館店員：掛好玩

2019-06-18 16:57 世界日報 中國新聞組／上海18日電



湖北武漢一家餐館掛著「武漢市喝酒技術培訓基地」字樣招牌的照片，吸引了眾人的目光。 圖／取自澎湃新聞 分享 facebook 日前在微信朋友圈中，湖北武漢一家餐館掛著「武漢市喝酒技術培訓基地」字樣招牌的照片，吸引了眾人的目光。餐館店員表示，「只是好玩」，兩個月前開業時就這個牌子掛上了。後來在當地城管人員上門勸說下，餐館才將招牌摘下。這是繼2018年山東一家食堂自稱「喝酒人才培訓中心」後，又見「培訓喝酒技術人才」的相關招牌。

澎湃新聞報導，這家門口掛著「喝酒技術培訓基地」招牌的餐館，位於武漢江岸區一幢居民樓一樓，店內與一般的餐館無異，面積不大，不到十張座位。

店員表示，餐館兩個月前才開張，就是吃飯喝酒的餐館，生意一般。招牌從開業時便掛上了，「掛著好玩的，100個人走過有99個人拍照，都問喝酒培什麼訓？」

江岸區城市管理局工作人員指出，因為商戶或社會組織懸掛招牌需要得到工商部門或民政部門的審批，同時還要在城管部門事先備案，而這家餐館懸掛的招牌並沒有得到相關部門的審批，也沒有在城管部門進行備案。所以，江岸區城管執法局工作人員16日上門進行勸說，隨後餐館工作人員摘下了這塊招牌。

之前，山東有家食堂為了吸引客人，擅自掛上「濟南市喝酒人才培訓中心」和「濟南市擼串文化研究會」的牌子，引發民眾誤會遭舉報涉嫌非法社會組織，經當地民政部門對負責人約談並責令整改，後來移除了現場相關標牌。

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