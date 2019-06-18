Uniqlo試衣間有「黑點」 女客驚揭針孔鏡頭

2019-06-18 18:02 世界日報 中國新聞組／廣州18日電



廣東深圳一名女子，15日開心逛街買衣服，在知名服飾店優衣庫（Uniqlo）試衣服時，發現試衣間內竟然藏有針孔攝像頭，嚇得她趕緊報警。這個針孔攝像頭只有鈕釦大小，優衣庫坦承，平時只會檢查試衣間有無客人遺留的東西，難以防範有心人偷拍，目前警方已經介入調查。

深圳新聞網報導，受害者鍾女士15日下午在龍華ICO購物中心的優衣庫購物。當時，她拿了五套衣服，進入了其中一間試衣間。

她表示，自己試了兩套衣服後，突然發現試衣鏡上面有一個類似鈕扣的「黑點」，藏在一截長約30公分的方形線槽一側，她覺得十分奇怪，就用手去碰了一下，發現那個「鈕扣」居然會發熱。鐘女士好奇地用力把它扯了一下，將這個「鈕扣」扯出來後，發現竟然是一個攝像頭，周圍被口香糖黏住，還連著一條線。

鐘女士驚恐萬分，呼叫店員過來。該店店長趕來後，將這個攝像頭連同線槽一起拆了下來，發現這是一整套的針孔攝像頭設備，裡面還有一張儲存卡。隨後，鐘女士和優衣庫店長馬上打電話報警。

店長表示，藏有針孔攝像頭的線槽並非該店物品，攝像頭更並非該店安裝，應該是偷拍者藉試衣之機，黏到試衣鏡上面的。該店已開業四年，此前從未發生過類似現象。經檢查，該店有十間試衣間，其他試衣間並沒有類似情況。

針對試衣間被裝針孔攝像頭一事，店長承認，他們對試衣間的管理存在漏洞。他表示，平時，他們會對每個試衣間進行檢查，但一般只會查看是否有顧客遺漏物品。

鐘女士說，作為女子，遇到這種事情讓她感到非常恐懼，「這個攝像頭裝了多久？有多少顧客和我一樣被偷拍了？視頻會不會外洩？」她表示，雖然以前聽說過有賓館、酒店的客房被裝針孔攝像頭，但從來沒有想過這種事情會發生在自己身上。