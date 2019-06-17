群組「OK」手勢回應主管 員工被指不懂規矩遭炒魷魚

2019-06-17 16:54 香港01 記者姜庚宇／報導



湖南一名員工因回覆主管「OK手勢」表情符號就遭到開除。 圖／ingimage 分享 facebook 湖南長沙一間酒吧的品牌部組長日前在微信群組安排工作，一名員工以「OK」手勢的表情符號回覆，卻被批「不懂規矩」遭到開除。該員工事後稱，他已在辦理離職手續，自己工作多年首度遇到這種情況，「脾氣好忍住沒動手」，且大多數同事都覺得主管做法過分。

網傳圖片顯示，這名主管當時在群組內向微信名為「怪我怪我怪我咯」的事主要求「把今天例會說到的品牌部這邊的內容做個表給我」，事主隨即以一個「OK手勢」的表情符號回應。

不過主管就對這一回覆感到不滿，公然指責事主收到就要回覆「收到」，「這點規矩不懂嗎？」「這是你的收到？」幾分鐘後，該名主管更在群組內要事主「一會兒自己去找人事辦理離職手續」。據事主透露，該酒吧事後要求所有員工回覆「Roger」來接收指令。

事件引發網民關注，不少人指責主管做法偏激，「合格的管理者必須能接納不同人的交流方式和個性」，亦有人認為員工的回應的確有失禮貌，「態度不嚴謹，但是開除也過分了。」還有人認為主管對這名員工已經積怨很久，只是剛好找個理由開除他。

無獨有偶，有網民兩周前發帖稱，自己在微信回覆老闆一個「嗯」，結果被老闆批評「和領導、和客戶都不要回覆『嗯』，這是微信的基本禮儀。」當時網民大多認為老闆的說法有道理，「老闆能夠給員工指出問題所在，已經很難得了」。

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