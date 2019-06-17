多年不見…坑老同學千萬現金 外加5套房

2019-06-17 17:12 世界日報 中國新聞組／北京17日電



許久不聯絡的老同學，突然打電話來熱情話家常，可要小心了。瀋陽一名趙姓男子就找上了他的初中同學，利用各種手段，在一年中陸續從老同學手裡騙了950萬現金不說，還把價值2000多萬的五套房產也都騙著賣了。被瀋陽市中級人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人財產人民幣100萬元。

湖北經視報導，趙姓男子與被害人是初中同學，畢業後又都在瀋陽太原街做過買賣。2011年4月的某一天，趙姓男子突然聯繫被害人，自稱在澳門從事賭博「洗碼」賺了幾個億，並謊稱瀋陽某星級酒店老闆欠其2億多巨款，同時熱情的請被害人豪華餐廳吃飯，展現自己的財力。

過了幾天，趙姓男子再打電話給被害人，稱暫時無法回澳門，但急需用錢，暫時向被害人調500萬，七天之內就還，還給利息。被害人相信他的財力，第二天就匯了500萬元。

七天之後，被害人不但沒拿到還款，還被用不同名義再被分三次「借走」450萬。

報導指出，趙姓男子隨後以可「高價賣房」為餌，誘騙被害人賣掉其名下的三套房「賺了錢好還給他」，但房子賣了，被害人卻沒有拿到錢，後來連趙姓男子的人也找不到了。不久之後，趙姓男子再次現身，又用「還錢」為餌，騙了被害人的兩套房，之後就徹底消失了。被害人才驚覺受騙，一狀告上法院。