火辣女擅入小學拍抖音 陸官媒批「不倫不類、將其封了」

2019-06-15 11:44 聯合新聞網 綜合報導



女子擅自進入小學內拍攝抖音影片。圖／取自 《梨視頻》 分享 facebook

大陸網紅為拍抖音無所不用其極！一名抖音網紅近日身穿熱褲、高跟鞋，進入安徽金寨縣一間小學內，利用午休時間要求學生們配合拍攝「童年」抖音短片，該影片引發爭議，有網友質疑「穿成這樣給孩子上課好嗎？」大陸官媒人民日報更轟「課堂豈容不倫不類的人佔據？想紅想瘋了，應如其所願將其封了」，目前相關部門已介入調查。

根據《梨視頻》報導，抖音平台上近日出現一條「性感女教師小學講課」的視頻，影片可見一名長相姣好的妙齡女子，身穿熱褲、T恤，在安徽金寨縣一間小學內與學生們一同擺動雙手，氣氛熱烈。

影片上網後，有網友質疑，「這個女子真的是老師嗎？穿成這樣給孩子上課真的好嗎？」金寨縣教育局事後指出，該名陳姓女子是一名女主播，10日中午12點時，她擅自進入金寨縣全軍鄉熊家河小學，利用午休時間至六年級生的教室內，要求學生配合拍攝「童年」抖音短片，教育局表示「已造成不良社會影響，相關部門已介入調查，將依法咎責」。

對此，大陸官媒《人民日報》官方微博「人民微評」痛批，「課堂是老師的舞台，豈容不倫不類的人佔據？是傳道授業解惑的場所，豈是搔首弄姿的秀場？如此裝束、如此作派，成何體統？如此荒唐的抖音主播並不罕見，想紅想瘋了，是不是該如其所願，將其封了？對無底線沽取名利的炒作者，平台別失誤，監管別失位」。