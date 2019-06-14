拜高考數學之賜 「天下第一岳父」印信火了

2019-06-14 14:46 世界日報 北京14日電



「獨孤信多面體煤精組印」被寫入2019全國高考數學題。 (取材自觀察者網) 分享 facebook

「遍地是寶」的陝西曆史博物館因館藏「獨孤信多面體煤精組印」被寫入2019全國高考Ⅱ卷數學題，在網路上又火了一把，相關話題還登上了微博熱搜。

觀察者網報導，2019全國高考Ⅱ卷其中一題數學題：南北朝時期官員獨孤信的印信形狀是「半正多面體」，求共有幾個面，棱長為多少？

對此，「數學無能」的網友們調侃，文物是真精美，但確實不會解題；也有網友則表示，都給出透視圖了，數也能數出來，其實不用數學好，「這是個常識問題」；還有網友認為，今年各地高考試題中關於傳統文化的內容多次出現，吸引更多人去關注傳統文化，「多有創意多浪漫啊」。

「獨孤信多面體煤精組印」被寫入2019全國高考數學題。 (取材自觀察者網) 分享 facebook

獨孤信，原名獨孤如願，中國西魏、北周時期的重要人物。《周書》記載，獨孤如願兼通文武之道，北魏末年，政治混亂，獨孤如願是一路追隨好友宇文泰，宇文泰成為西魏政權的實際掌權者後，獨孤如願身居高位且身兼數職。

「獨孤信多面體煤精組印」被寫入2019全國高考數學題。 (取材自觀察者網) 分享 facebook

然而，身兼數職的獨孤信因回覆各種公文時需不斷尋找相匹配的印章，於是，他「化繁為簡」製作了一個多面體印章。

據悉，這枚印章由稀有的煤精石製成，長均為2厘米，高4.5厘米，重75.7克。這種集14枚印章為一體的印章，在全國尚屬首次發現。將一、二、三、四、五字成文的五種印章格式史無前例地融於一體，是中國印文文字最多的一枚。1981年旬陽一名中學生在放學回家路上撿到該印。

據@陝西曆史博物館，印章呈球體八棱26面，刻有47字，印文的內容可分為三大類：公文用印，如「大都督印」、「大司馬印」、 「柱國之印」、「令」、「密」等；上書用印，如「臣信上疏」、「臣信上章」等；書簡用印，如「獨孤信白書」、「信啟事」等。

此外，還有網友提到了獨孤信一個最奇特的身分──「天下第一岳父」：獨孤信有三個女兒嫁入皇室，大女兒嫁給宇文毓，被封為明敬皇后；四女兒的丈夫雖然不是皇帝，但她的兒子李淵成為唐朝的開國皇帝，李淵後來追封自己的母親獨孤氏為元貞皇后；小女兒獨孤伽羅嫁給隋文帝楊堅，被封為文獻皇后。