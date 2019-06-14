親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

綠初選民調5家結果超整齊 民調專家當場大笑三聲

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

拜高考數學之賜 「天下第一岳父」印信火了

2019-06-14 14:46世界日報 北京14日電

「獨孤信多面體煤精組印」被寫入2019全國高考數學題。 (取材自觀察者網)
「獨孤信多面體煤精組印」被寫入2019全國高考數學題。 (取材自觀察者網)
分享

「遍地是寶」的陝西曆史博物館因館藏「獨孤信多面體煤精組印」被寫入2019全國高考Ⅱ卷數學題，在網路上又火了一把，相關話題還登上了微博熱搜。

觀察者網報導，2019全國高考Ⅱ卷其中一題數學題：南北朝時期官員獨孤信的印信形狀是「半正多面體」，求共有幾個面，棱長為多少？

對此，「數學無能」的網友們調侃，文物是真精美，但確實不會解題；也有網友則表示，都給出透視圖了，數也能數出來，其實不用數學好，「這是個常識問題」；還有網友認為，今年各地高考試題中關於傳統文化的內容多次出現，吸引更多人去關注傳統文化，「多有創意多浪漫啊」。

「獨孤信多面體煤精組印」被寫入2019全國高考數學題。 (取材自觀察者網)
「獨孤信多面體煤精組印」被寫入2019全國高考數學題。 (取材自觀察者網)
分享

獨孤信，原名獨孤如願，中國西魏、北周時期的重要人物。《周書》記載，獨孤如願兼通文武之道，北魏末年，政治混亂，獨孤如願是一路追隨好友宇文泰，宇文泰成為西魏政權的實際掌權者後，獨孤如願身居高位且身兼數職。

「獨孤信多面體煤精組印」被寫入2019全國高考數學題。 (取材自觀察者網)
「獨孤信多面體煤精組印」被寫入2019全國高考數學題。 (取材自觀察者網)
分享

然而，身兼數職的獨孤信因回覆各種公文時需不斷尋找相匹配的印章，於是，他「化繁為簡」製作了一個多面體印章。

據悉，這枚印章由稀有的煤精石製成，長均為2厘米，高4.5厘米，重75.7克。這種集14枚印章為一體的印章，在全國尚屬首次發現。將一、二、三、四、五字成文的五種印章格式史無前例地融於一體，是中國印文文字最多的一枚。1981年旬陽一名中學生在放學回家路上撿到該印。

據@陝西曆史博物館，印章呈球體八棱26面，刻有47字，印文的內容可分為三大類：公文用印，如「大都督印」、「大司馬印」、 「柱國之印」、「令」、「密」等；上書用印，如「臣信上疏」、「臣信上章」等；書簡用印，如「獨孤信白書」、「信啟事」等。

此外，還有網友提到了獨孤信一個最奇特的身分──「天下第一岳父」：獨孤信有三個女兒嫁入皇室，大女兒嫁給宇文毓，被封為明敬皇后；四女兒的丈夫雖然不是皇帝，但她的兒子李淵成為唐朝的開國皇帝，李淵後來追封自己的母親獨孤氏為元貞皇后；小女兒獨孤伽羅嫁給隋文帝楊堅，被封為文獻皇后。

高考傳統文化

相關新聞

被困酒店電梯40分鐘錯過高考 6考生家長索償120萬

2019-06-14 14:48

婦人膽囊塞7750顆結石 醫嚇傻：最大跟雞蛋一樣

2019-06-13 18:42

殺人犯男友頂替她亡夫名 單親媽被蒙15年

2019-06-12 21:42

高考生場外跪謝母一夕爆紅 網友起底驚呼：媽太美

2019-06-11 15:47

大陸東北高考生搶購紫色底褲 寓意「一定得」 網友：似Thanos屁股

2019-06-11 12:40

一早醒來擋風玻璃被砸碎 竟是「豆腐」惹的禍

2019-06-11 12:35

「針」是誤會！杭州喜來登裝攝像頭？原來是牆面老化

2019-06-10 17:14

網紅女主播深夜幹這事…平台永久封禁

2019-06-10 17:12

湖北業主35萬買車位踩地雷 三角形面積僅容得下單車　

2019-06-09 18:24

陸高考河南考生長褲有金屬拉鍊被攔下 拒換褲轉身離開

2019-06-09 18:14
看更多

熱門文章

香港逃犯條例沒毛病？ 黃智賢提6觀點引激辯

2019-06-13 18:58

陸委會：香港可能出現難民問題 正研擬庇護方案

2019-06-13 18:43

港大校園瀰漫驚恐… 舍監證實兩學生被捕 否認警員到宿舍搜查

2019-06-14 08:42

秋後算帳？4港大學生被捕 傳警方搜查宿舍

2019-06-13 22:06

反送中抗議現場遺留大批物資 他幫回收盼年輕人勿當炮灰

2019-06-13 18:44

婦人膽囊塞7750顆結石 醫嚇傻：最大跟雞蛋一樣

2019-06-13 18:42

瑞銀首席口出「中國豬」 辱華言論沸騰

2019-06-14 10:04

港警射布袋彈有多可怕？ 重傷可致盲

2019-06-13 17:14

當林鄭月娥哽咽時 蔡詩萍：更多街頭上的母親在哭泣！

2019-06-13 16:30

網路瘋傳港警丟出催淚彈 結果丟成隨身保溫瓶？

2019-06-13 16:20

【即時短評】定位為暴動 北京將堅持香港修例

2019-06-13 20:55

香港50年不變？謝金河：香港股市正悄悄出現質變與量變

2019-06-14 12:56

香港警民衝突 中共外交部：這是有組織的暴動

2019-06-13 18:56

北京未指示港修例？ 陸不認帳…特首尷尬

2019-06-14 00:35

反送中化整為零 後天抗爭再起

2019-06-14 00:35

香港警務處：反送中示威為612暴動 拘捕10多人

2019-06-13 18:03

港珠澳大橋 旅客突破千萬人次

2019-06-14 04:37

嚇死！一度停止心跳 中彈司機：去了鬼門關又回來

2019-06-13 21:13

稀土出口下降是因中共控制？ 陸商務部回應了

2019-06-13 19:22

美證實陸二次試射巨浪3 射程涵蓋全美

2019-06-14 14:38

香港警民衝突共致81人受傷 警方發150枚催淚彈

2019-06-13 20:38

大陸駐英大使警告：若英封殺華為 將損兩國關係

2019-06-13 16:16

我在屏大撐香港！屏大學生齊唱「倔強」聲援香港反送中

2019-06-13 19:46

影／中正大學生社團聲援香港抗爭 「我在中正撐香港」

2019-06-13 20:01

中共官媒聲討貿易戰投降派 是鬥爭或預防引猜疑

2019-06-13 18:33

反送中示威爆衝突 美議員提香港人權法

2019-06-14 03:40

Google翻譯被修改？一度顯示高興（sad）香港成中國

2019-06-14 14:36

反送中聲浪強 香港立法會14日不舉行會議

2019-06-13 20:55

習近平今見伊朗總統魯哈尼

2019-06-14 14:11

逃犯條例 中國駐英大使：北京從未指示香港修例

2019-06-13 17:30

到「老友家」作客 習近平抵吉爾吉斯

2019-06-13 16:58

蔡英文：逃犯條例侵犯我主權

2019-06-14 00:35

美銀美林：中美協議不成開戰 明年底人民幣貶至7.77

2019-06-14 15:38

台灣萬人參加海峽論壇？ 陸委會：國台辦灌水吹噓

2019-06-13 18:43

女大學生首次示威遇催淚彈 難忘為年輕傷者洗傷口

2019-06-13 18:13

人民幣匯率破7？周小川：要防止貿易戰出現競爭性貶值

2019-06-14 10:34

北京台灣會館／金榜傳奇 清代台灣科舉進士

2019-06-14 04:56

陸外交部：譴責暴力 支持香港特區政府依法予以處置

2019-06-13 17:05

南華早報：逃犯條例修訂可能延後 特首顧問建議再評估

2019-06-14 15:14

台商出奇招 一天就到貨

2019-06-14 03:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top