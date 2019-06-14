被困酒店電梯40分鐘錯過高考 6考生家長索償120萬

2019-06-14 14:48 世界日報 北京14日電



來源：YouTube

濟寧市梁山縣6名高考考生8日在都市118酒店乘坐電梯時被困40多分鐘，因此錯失了英語考試。酒店提出每人賠償2萬，但雙方未達成一致。

齊魯晚報報導，考生小於透露，由於家住得比較遠，6日他們在距考點800米左右的都市118酒店入住，沒想到在最後一科英語開考前，卻遇到了電梯故障。

被困電梯錯過高考學生家長索20萬賠償酒店：每人2萬 (取材自齊魯晚報) 分享 facebook

據悉，當時電梯內除了6名考生，還有一位外賣員。事發突然，外賣員立即按下了電梯內的緊急呼叫按鈕，負責酒店工程維修的管理員10分鐘內仍未打開電梯門。考生小張說，「我們也曾向工作人員申請撥打119，但工作人員說10分鐘內可以打開，但10分鐘內並沒有打開，後來也是一拖再拖，直到考試開始，依舊沒有打開電梯門。出電梯時，已經延誤高考時間了。」

被困電梯錯過高考學生家長索20萬賠償酒店：每人2萬 (取材自齊魯晚報) 分享 facebook

梁山現代高級中學副校長黃香雨介紹，「梁山現代高級中學高三六班班主任房堂萍在班級QQ群裡看到考生小張上傳的視頻，說是6名考生被困電梯，情況緊急，我就讓房堂萍與兩名民警一起趕往涉事酒店。」

梁山縣消防大隊救援人員到達酒店解救受困考生，稍候6人乘警車抵達考場，但由於6人超過了規定進場時間，不得入場。

報導指出，被困電梯的6名考生中，有5人是學習播音主持或編導專業的藝考生，一名普通文化課考生。藝考生中有4人已通過了專業課考試。

對此，考生小於說，「專業課過了分數線，考個英語就可以上本科的，努力了這麼久，就這樣錯失了。更讓我們擔心的是明年高考改革，能否考得上大學還是問號。」

「自家孩子上了十多年學，就是為了這一次考試。因為電梯故障，把我家孩子的人生都給耽誤了，酒店必須給我們一個說法。」考生家長張先生說。

對於6名考生的遭遇，黃香雨表示，如考生同意復讀一年，學校將根據高考成績減免部分費用。如果選擇繼續報考，學校可以安排經驗豐富的老師進行一對一報考指導，力爭讓孩子們能被相應的學校錄取。

都市118酒店法人代表房亞猛也表示，該負的責任自己一定不會逃避，目前正在和6名考生家長調解中，「根據考生在校復讀加上藝考所花費用，我們提出每人2萬元的補償，但被拒絕。而家長們提出的訴求是每人20萬賠償，對我們來說實在不合理。」