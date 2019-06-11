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秋行軍蟲入侵後 台灣還能多做什麼？

林東芳旁店面招租布條寫「除牛肉麵外」 房仲揭內幕

大陸東北高考生搶購紫色底褲 寓意「一定得」 網友：似Thanos屁股

2019-06-11 12:40香港01 撰文：何慧燕

內地全國高考昨日（9日）落幕，莘莘學子苦讀多年，等待的就是這一刻。為了取得佳績，不少考生及家長都會穿旗袍及Nike牌子的產品去備戰及應戰，以取「旗開得勝」及Nike Logo上一個「剔」的意頭。而東北省考生卻都鍾情穿紫色底褲，其因寓意「紫腚能行」，諧音「指定能行」。有淘寶店主表示，在高考季中賣出了幾百條，現時仍然熱銷，因中考亦快到了。

網上有不少出售標榜高考用的紫色底褲。（淘寶截圖）
網上有不少出售標榜高考用的紫色底褲。（淘寶截圖）
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於高考前夕，有網民發帖問各地的高考特色，指曾聽聞東北的同學高考日都會穿紫色內褲，寓意「紫腚能行」，以取其「指定能行」的諧音。有東北網民於是回應笑指「這個梗是東三省限定」。從淘寶網站可見，不少店鋪都真的有售賣紫色內褲，不少更在高考季中賣斷貨。

據《北京時間》報道，經營淘寶店的王先生5月進了一批紫色內褲，銷量非常好，單在高考季中便賣出了幾百條，「因為我們東北有那個方言，就是穿紫的，內褲是紫色的，腚是屁股的意思，穿上就代表「紫腚能贏」，指定能贏」。

報道引來大批東北網民留言，意見兩極，有人指從未聽過，「東北人表示沒有，我們真的沒有……」、「我活這麼多年，真沒聽過，這幾年家裏那麼多人高考也沒人穿啊」、「就知道穿旗袍、買NIKE啥的」，有人亦笑言穿上紫色內褲，感覺就像有了Marvel 最強奸角Thanos個屁股。

不過亦有東北人則確認真有其事，「有遇到過這種啊，我高考當年家長就是這樣的，圖個好彩頭而已」、「有的地方有，有的地方沒有吧，我們那裏就有，我覺得也沒什麼丟人的」、「我是14年高考的，從小就聽到過這個說法，所以中考高考都是紅色Nike衣服，Nike鞋，紫褲頭，管它管不管用，大家都這樣」。

有網民揶揄穿紫色底褲看起來如Marvel 最強奸角Thanos的屁股。（網上圖片...
有網民揶揄穿紫色底褲看起來如Marvel 最強奸角Thanos的屁股。（網上圖片）
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延伸閱讀：

河南69歲伯伯考高考搏入大學　只為「寫點東西」

全國高考明舉行　燒香拜佛求順利　父母衣著有講究

文章授權轉載自《香港01》

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