親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中遊行
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

東奧看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

「針」是誤會！杭州喜來登裝攝像頭？原來是牆面老化

2019-06-10 17:14世界日報 中國新聞組╱北京10日電

警方到場勘查後發現，酒店住客指認的疑似安裝位置係設施老化後牆皮和鏡面氧化。圖／取...
警方到場勘查後發現，酒店住客指認的疑似安裝位置係設施老化後牆皮和鏡面氧化。圖／取材自微博
分享

有網友發帖稱8日入住杭州一家喜來登酒店後，在酒店內疑似發現針孔攝像頭，並報警處理。但警方到場勘查後發現，酒店內並未安裝任何的偷拍設備，住客指認的疑似安裝位置係設施老化後牆皮和鏡面氧化。

北青報報導，一位網名為「天天小籠包」的網友在某旅行論壇上爆料稱，自己8日入住福朋喜來登酒店杭州龍禧店後發現房間內疑似安裝了針孔攝像頭，並且報了警，警方也到場進行了處理。

據報導，該網友入住的房間為雙床房，網友曬圖圈出的疑似攝像頭安裝位置為洗澡間的外牆部分。

據悉，福朋喜來登酒店杭州龍禧店屬於高檔型酒店，每晚住宿價格從500元至1400元不等。網帖發布後，有眾多網友轉發爆料內容。有網友表示，難以置信喜來登這樣的高檔型酒店會出現針孔攝像頭；也有曾經的住客表示，入住時並未在該酒店發現過偷拍設備。

福朋喜來登酒店杭州龍禧店工作人員表示，「警方到場後，我們配合警方對住客指出的可疑位置都進行了牆面和鏡面的拆除，顧客認為是安裝了攝像頭的地方，經過警方檢驗後發現並不存在偷拍設備，只是設施老化後牆皮和鏡面氧化。」

而針對目前網友的爆料和自媒體的轉發，該工作人員表示，目前喜來登方面已經註意到網上有一些針對該事件的斷章取義的不實言論，喜來登將保留對這些言論採取進一步措施的權利。

6月9日下午，北青報記者再次登錄該網友發帖的旅行論壇後發現，該網友的爆料網帖已經刪除，多家轉發的自媒體也已經刪帖。

警方到場勘查後發現，酒店住客指認的疑似安裝位置係設施老化後牆皮和鏡面氧化。圖／取...
警方到場勘查後發現，酒店住客指認的疑似安裝位置係設施老化後牆皮和鏡面氧化。圖／取材自微博
分享

喜來登
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

網紅女主播深夜幹這事…平台永久封禁

2019-06-10 17:12

湖北業主35萬買車位踩地雷 三角形面積僅容得下單車　

2019-06-09 18:24

陸高考河南考生長褲有金屬拉鍊被攔下 拒換褲轉身離開

2019-06-09 18:14

陸網紅經濟的荒謬名利場？當大師去流浪 剩下瘋子在直播...

2019-06-09 11:00

行為藝術？四川男穿漢服Cosplay屈原投江：大家叫我跳

2019-06-08 22:06

陝男捲億元 100萬人民幣登上最高懸賞通緝令

2019-06-06 16:57

高三考生拍到「按讚雲」網驚：考試必勝！

2019-06-06 16:00

公車拋錨！路人拍下現實版鋼鐵人和神力女超人

2019-06-06 13:21

網美與高級車有仇？一天二撞賓利、勞斯萊斯噴飛百萬

2019-06-06 13:07

林徽因私照重生！顏值直追王祖賢 為何卻被網友罵翻...

2019-06-06 10:00
看更多

熱門文章

香港反送中運動 韓國瑜發表「三個不容懷疑的決心」

2019-06-10 12:13

香港逃犯條例藏隱憂 各方爭議一次看懂

2019-06-09 18:40

香港反送中大遊行號稱百萬人參加 照片影片很驚人

2019-06-09 22:34

復育太成功？「中華神獸」愈來愈多雄性親密關係 專家傻眼

2019-06-10 11:00

反修逃犯條例 百萬港人遊行寫歷史

2019-06-09 23:53

回應反送中遊行 林鄭月娥提四點工作盼解疑慮

2019-06-10 12:34

香港反送中遊行聲勢浩大 前端抵終點後端未出發

2019-06-09 18:48

香港「反送中」示威者與警員衝突 約百人被捕

2019-06-10 04:48

外媒看「反送中」：97年後最大規模示威 挑戰中國掌控

2019-06-10 13:00

推文粗鄙批評林志玲惹眾怒 新浪財經編輯被開除

2019-06-10 09:08

香港民眾團結反送中 救孩子比賺錢重要

2019-06-09 22:16

港人為何反送中？呂秋遠用《九品芝麻官》談其中關鍵

2019-06-10 10:46

港警今晨六時完成清場 稱昨晚制伏逾200人

2019-06-10 10:34

香港「反送中」示威 部分抗議者在立法會與警爆衝突

2019-06-10 03:12

香港反送中遊行 警方：15.3萬人參加

2019-06-09 20:00

陸高考河南考生長褲有金屬拉鍊被攔下 拒換褲轉身離開

2019-06-09 18:14

反送中遊行到底多少人？民陣說103萬、港警說24萬

2019-06-10 10:21

「反送中」遊行衝突 蘇貞昌：台灣不能步香港後塵

2019-06-10 09:14

聲援港民遊行 陸委會籲港府：勿開啟萬惡「送中」大門

2019-06-09 20:26

烈日下白衫軍 一群年輕的臉

2019-06-09 23:55

北京瞭望／中美貿易戰再突變 留意628、71兩個大日子

2019-06-09 23:20

反送中遊行港媒大幅報導 立場不同角度迥異

2019-06-09 22:18

逾百萬人參加香港反送中遊行 各大外媒關注

2019-06-09 23:58

1歲就玩手機 2歲女童近視飆破900度「無法逆轉」

2019-06-10 14:12

林鄭月娥11時見媒體 料回應反送中大遊行

2019-06-10 10:36

人民幣債券 打入歐元區國家

2019-06-10 00:20

湖北業主35萬買車位踩地雷 三角形面積僅容得下單車　

2019-06-09 18:24

韓國瑜談反送中三個決心 葉毓蘭：比我不知道好多了

2019-06-10 16:14

香港反送中遊行 BBC：主權移交後最大示威活動

2019-06-10 10:43

百萬人反送中》港民九七後最大街頭抗議，《逃犯條例》葬送香港金融地位？

2019-06-10 14:19

稀土牌箭在弦上？中國5月稀土出口大減16%

2019-06-10 15:51

反送中逾百萬人示威 紐時：北京鐵腕令香港焦慮

2019-06-10 10:43

香港反送中大遊行 中國防火長城止不住討論

2019-06-10 12:26

港區政協委員劉兆佳：遊行有外力因素 北京不會讓步

2019-06-10 09:43

香港反送中 朱立倫：台灣從未將一國兩制當選項

2019-06-10 10:54

103萬港人遊行 陸外交部：數字不代表民意說服力

2019-06-10 17:20

Kolas：台灣是我們國家 絕不做下一個香港

2019-06-10 12:24

朱立倫挺反送中：今天不可以是另一個六四

2019-06-10 11:01

港人反送中遊行 馬英九：審慎看待香港政府處理

2019-06-10 10:58

港府回應大遊行：逃犯條例 如期審議

2019-06-09 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top