「針」是誤會！杭州喜來登裝攝像頭？原來是牆面老化

2019-06-10 17:14 世界日報 中國新聞組╱北京10日電



警方到場勘查後發現，酒店住客指認的疑似安裝位置係設施老化後牆皮和鏡面氧化。圖／取材自微博 分享 facebook

有網友發帖稱8日入住杭州一家喜來登酒店後，在酒店內疑似發現針孔攝像頭，並報警處理。但警方到場勘查後發現，酒店內並未安裝任何的偷拍設備，住客指認的疑似安裝位置係設施老化後牆皮和鏡面氧化。

北青報報導，一位網名為「天天小籠包」的網友在某旅行論壇上爆料稱，自己8日入住福朋喜來登酒店杭州龍禧店後發現房間內疑似安裝了針孔攝像頭，並且報了警，警方也到場進行了處理。

據報導，該網友入住的房間為雙床房，網友曬圖圈出的疑似攝像頭安裝位置為洗澡間的外牆部分。

據悉，福朋喜來登酒店杭州龍禧店屬於高檔型酒店，每晚住宿價格從500元至1400元不等。網帖發布後，有眾多網友轉發爆料內容。有網友表示，難以置信喜來登這樣的高檔型酒店會出現針孔攝像頭；也有曾經的住客表示，入住時並未在該酒店發現過偷拍設備。

福朋喜來登酒店杭州龍禧店工作人員表示，「警方到場後，我們配合警方對住客指出的可疑位置都進行了牆面和鏡面的拆除，顧客認為是安裝了攝像頭的地方，經過警方檢驗後發現並不存在偷拍設備，只是設施老化後牆皮和鏡面氧化。」

而針對目前網友的爆料和自媒體的轉發，該工作人員表示，目前喜來登方面已經註意到網上有一些針對該事件的斷章取義的不實言論，喜來登將保留對這些言論採取進一步措施的權利。

6月9日下午，北青報記者再次登錄該網友發帖的旅行論壇後發現，該網友的爆料網帖已經刪除，多家轉發的自媒體也已經刪帖。