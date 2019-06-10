網紅女主播深夜幹這事…平台永久封禁

2019-06-10 17:12 世界日報 中國新聞組╱北京10日電



「這款藥物可以讓你進入另一個世界……」健身博主ShellyLiu（下稱Shelly）7日凌晨在網路直播時詳細介紹一款帶有致幻性的「禁藥」及其服用後的效果。隨後，她被平台永久封禁。

南方都市報報導，涉事平台有關負責人表示，其直播內容涉及違法內容，含有較強的教唆和引導性質的言論，違反平台規定，因此平台已在第一時間主動將其封禁，並刪除該帳號的所有內容。

該負責人還表示，其平台對於涉及「黃賭毒」內容零容忍，一經發現，直接封禁。據了解，去年Shelly因「著裝問題不符合標準」，也曾被該平台禁過一段時間，此次是永久封禁。

據報導，Shelly的上述直播內容出現在7日1時40分許，直播畫面顯示，Shelly在談及這一話題時曾有顧慮，意識到「這個話題還是蠻嚴重的，我要斟酌一下，再晚一點再講，對我還是有點危險」。

隨後，Shelly用約8分鐘詳細介紹一款「藥物」，稱服用後會「致幻」，「開發人的大腦，讓人進入另外一個世界」，效力4-12小時不等，並詳細描述服用後的效果等，並明確表示這是「禁藥」。

據報導，儘管Shelly也曾在直播中說，「你們不要試這個東西，有些人一輩子的人生觀價值觀都會被改變。」但隨後她表示，「我目前的年齡和狀態我不需要用這個東西，在我30幾歲的時候有可能」，「那個藥物把你腦子解鎖了，一扇門打開了，這還是很有意思的……這也沒什麼好怕的。」

當天，Shelly的帳號被封禁，在涉事平台上已無法搜到「ShellyLiu~」的任何信息。