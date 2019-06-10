親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中遊行
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

東奧看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

網紅女主播深夜幹這事…平台永久封禁

2019-06-10 17:12世界日報 中國新聞組╱北京10日電

「這款藥物可以讓你進入另一個世界……」健身博主ShellyLiu（下稱Shelly）7日凌晨在網路直播時詳細介紹一款帶有致幻性的「禁藥」及其服用後的效果。隨後，她被平台永久封禁。

南方都市報報導，涉事平台有關負責人表示，其直播內容涉及違法內容，含有較強的教唆和引導性質的言論，違反平台規定，因此平台已在第一時間主動將其封禁，並刪除該帳號的所有內容。

該負責人還表示，其平台對於涉及「黃賭毒」內容零容忍，一經發現，直接封禁。據了解，去年Shelly因「著裝問題不符合標準」，也曾被該平台禁過一段時間，此次是永久封禁。

據報導，Shelly的上述直播內容出現在7日1時40分許，直播畫面顯示，Shelly在談及這一話題時曾有顧慮，意識到「這個話題還是蠻嚴重的，我要斟酌一下，再晚一點再講，對我還是有點危險」。

隨後，Shelly用約8分鐘詳細介紹一款「藥物」，稱服用後會「致幻」，「開發人的大腦，讓人進入另外一個世界」，效力4-12小時不等，並詳細描述服用後的效果等，並明確表示這是「禁藥」。

據報導，儘管Shelly也曾在直播中說，「你們不要試這個東西，有些人一輩子的人生觀價值觀都會被改變。」但隨後她表示，「我目前的年齡和狀態我不需要用這個東西，在我30幾歲的時候有可能」，「那個藥物把你腦子解鎖了，一扇門打開了，這還是很有意思的……這也沒什麼好怕的。」

當天，Shelly的帳號被封禁，在涉事平台上已無法搜到「ShellyLiu~」的任何信息。

網紅女主播凌晨直播介紹「禁藥」被平台永久封禁。圖／擷自直播影片
網紅女主播凌晨直播介紹「禁藥」被平台永久封禁。圖／擷自直播影片
分享

北京健身網路直播
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

「針」是誤會！杭州喜來登裝攝像頭？原來是牆面老化

2019-06-10 17:14

湖北業主35萬買車位踩地雷 三角形面積僅容得下單車　

2019-06-09 18:24

陸高考河南考生長褲有金屬拉鍊被攔下 拒換褲轉身離開

2019-06-09 18:14

陸網紅經濟的荒謬名利場？當大師去流浪 剩下瘋子在直播...

2019-06-09 11:00

行為藝術？四川男穿漢服Cosplay屈原投江：大家叫我跳

2019-06-08 22:06

陝男捲億元 100萬人民幣登上最高懸賞通緝令

2019-06-06 16:57

高三考生拍到「按讚雲」網驚：考試必勝！

2019-06-06 16:00

公車拋錨！路人拍下現實版鋼鐵人和神力女超人

2019-06-06 13:21

網美與高級車有仇？一天二撞賓利、勞斯萊斯噴飛百萬

2019-06-06 13:07

林徽因私照重生！顏值直追王祖賢 為何卻被網友罵翻...

2019-06-06 10:00
看更多

熱門文章

香港反送中運動 韓國瑜發表「三個不容懷疑的決心」

2019-06-10 12:13

香港逃犯條例藏隱憂 各方爭議一次看懂

2019-06-09 18:40

香港反送中大遊行號稱百萬人參加 照片影片很驚人

2019-06-09 22:34

復育太成功？「中華神獸」愈來愈多雄性親密關係 專家傻眼

2019-06-10 11:00

反修逃犯條例 百萬港人遊行寫歷史

2019-06-09 23:53

回應反送中遊行 林鄭月娥提四點工作盼解疑慮

2019-06-10 12:34

香港反送中遊行聲勢浩大 前端抵終點後端未出發

2019-06-09 18:48

香港「反送中」示威者與警員衝突 約百人被捕

2019-06-10 04:48

外媒看「反送中」：97年後最大規模示威 挑戰中國掌控

2019-06-10 13:00

推文粗鄙批評林志玲惹眾怒 新浪財經編輯被開除

2019-06-10 09:08

香港民眾團結反送中 救孩子比賺錢重要

2019-06-09 22:16

港人為何反送中？呂秋遠用《九品芝麻官》談其中關鍵

2019-06-10 10:46

港警今晨六時完成清場 稱昨晚制伏逾200人

2019-06-10 10:34

香港「反送中」示威 部分抗議者在立法會與警爆衝突

2019-06-10 03:12

香港反送中遊行 警方：15.3萬人參加

2019-06-09 20:00

陸高考河南考生長褲有金屬拉鍊被攔下 拒換褲轉身離開

2019-06-09 18:14

反送中遊行到底多少人？民陣說103萬、港警說24萬

2019-06-10 10:21

「反送中」遊行衝突 蘇貞昌：台灣不能步香港後塵

2019-06-10 09:14

聲援港民遊行 陸委會籲港府：勿開啟萬惡「送中」大門

2019-06-09 20:26

烈日下白衫軍 一群年輕的臉

2019-06-09 23:55

北京瞭望／中美貿易戰再突變 留意628、71兩個大日子

2019-06-09 23:20

反送中遊行港媒大幅報導 立場不同角度迥異

2019-06-09 22:18

逾百萬人參加香港反送中遊行 各大外媒關注

2019-06-09 23:58

1歲就玩手機 2歲女童近視飆破900度「無法逆轉」

2019-06-10 14:12

林鄭月娥11時見媒體 料回應反送中大遊行

2019-06-10 10:36

人民幣債券 打入歐元區國家

2019-06-10 00:20

湖北業主35萬買車位踩地雷 三角形面積僅容得下單車　

2019-06-09 18:24

韓國瑜談反送中三個決心 葉毓蘭：比我不知道好多了

2019-06-10 16:14

香港反送中遊行 BBC：主權移交後最大示威活動

2019-06-10 10:43

百萬人反送中》港民九七後最大街頭抗議，《逃犯條例》葬送香港金融地位？

2019-06-10 14:19

稀土牌箭在弦上？中國5月稀土出口大減16%

2019-06-10 15:51

反送中逾百萬人示威 紐時：北京鐵腕令香港焦慮

2019-06-10 10:43

香港反送中大遊行 中國防火長城止不住討論

2019-06-10 12:26

港區政協委員劉兆佳：遊行有外力因素 北京不會讓步

2019-06-10 09:43

香港反送中 朱立倫：台灣從未將一國兩制當選項

2019-06-10 10:54

Kolas：台灣是我們國家 絕不做下一個香港

2019-06-10 12:24

103萬港人遊行 陸外交部：數字不代表民意說服力

2019-06-10 17:20

朱立倫挺反送中：今天不可以是另一個六四

2019-06-10 11:01

港人反送中遊行 馬英九：審慎看待香港政府處理

2019-06-10 10:58

港府回應大遊行：逃犯條例 如期審議

2019-06-09 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top