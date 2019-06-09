湖北業主35萬買車位踩地雷 三角形面積僅容得下單車

2019-06-09 18:24 香港01 記者江川／報導



陶女士用35萬元買下的車位，被防火門佔了一大半。(網上圖片) 分享 facebook

武漢的一名女業主用35萬（人民幣，下同）買了住宅停車場的一個車位，但到搬進新居才發現，車位僅僅有正常的三分一，差點連單車也放不下。

出售車位的公司表示，政府部門在檢查後要求加上防火門，才會導致不正常車位的出現，會為事主換車位並賠償差額。

陶女士於湖北武漢的「泛海國際·香海園小區」地下車庫，花了35萬元購買了B區編號352號的車位。由於當初還沒搬過去，所以她就沒去現場停車位的情況，只在電腦上選擇車位。沒想到她搬入後卻發現購買的停車位連單車都差點容不下。

現場圖片所見，車位且「三角形」狀，大半都是防火門佔據，面積僅僅有正常的三分一。陶女士說，當時她在電腦操作系統上選擇時，系統中沒有顯示有消防門。

屋苑開發商表示，當初在規劃車位時，352號的車位並沒有防火門。但是在相關部門進行排查時，要求安裝防火門，所以才導致事件發生。在去年10月的時候，他們就已經發現了地下車庫內有5個車位無法正常使用，並第一時間通知各個銷售員，要求他們通知業主前來重選車位。但陶女士表示，他們一家人從來沒有收到過銷售人員關於車位有問題，需要重新選位的通知。當記者打電話詢問該銷售員是否通知陶女士時，讓銷售人員並未回應，並且掛斷了電話。

銷售經理稱，如果發現銷售員存在一定的過失，公司會作出懲罰。到6月4號，銷售方同意陶女士更換車位要求，由於新的車位售價較原本的車位便宜7萬元，公司會向陶女士退還差價。

陶女士用35萬元買下的車位，被防火門佔了一大半。(網上圖片) 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》