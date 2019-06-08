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行為藝術？四川男穿漢服Cosplay屈原投江：大家叫我跳

2019-06-08 22:06香港01 記者彭琤琳／報導

端午節前後，一段「身著傳統服飾Cosplay屈原投江」的短片在網上流傳，一度登上微博熱搜。一名身著傳統服飾的男子站在河邊欄杆上，念了一段詞後，張開雙臂前傾，直接落入了河中，濺起一陣水花。該男子在泛黃的河面上飄動六七秒後才起身。

男子的行為引起熱議，有網民直言很有趣，「想去現場觀摩」，還有人覺得這是「最入魔的cos屈原」，但也有網民覺得「困惑」和「無法理解」。

綜合內媒報道，影片中「投河」的男子賈治勇來自西昌一家漢服體驗館，這也是他第三年在端午節前後「投河」。賈治勇表示，最初是2017年的時候，當地電視台找他拍一段「投河」的素材。到了第二年端午節，賈治勇被朋友問及還跳不跳，受到鼓動的他當時發了一條朋友圈，指若半小時之內如果有200個讚就跳，結果十多分鐘就夠了。於是去年他穿了交領襦裙和白色大袖衫，重演了一次「投河」。

有了前兩年的經歷，賈治勇認為今年的經歷也是自然而然，他還說這是「祭奠屈原的一種方式。」

不過，事件曝光後，有網民對其身上的漢服進行考究，對於其身上穿的漢服形制提出質疑，甚至有網友認為其模仿屈原應該「抱石投江」，抱著石頭跳會更傳神。賈先生則回應稱，剛開始特也有點後悔穿了一套有爭議的衣服做這個行為藝術，但後來就想通了，「因為不管你怎麼做，也會有人罵你。」

至於被人質疑模仿屈原「投江」是為了「惡搞」和「流量」，賈治勇稱，其實他參與的文化研習社每年端午都會做一些祭祀活動，而且都很嚴肅認真。但在海河「投河」則是自己個人的一種表達方式。「一定要說『嘩眾取寵』，也算吧，大家要求我跳，我就跳了。」

還有人稱這樣的方式是不是也讓更多人知道端午節的傳統文化，對端午節有更具象的感受，賈志勇也認可這種表述，不過他不建議他人模仿。

身穿古裝的男子站在河邊欄杆上準備「投河」。 圖／擷自YouTube
身穿古裝的男子站在河邊欄杆上準備「投河」。 圖／擷自YouTube
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身穿古裝的男子站在河邊欄杆上準備「投河」。 圖／擷自YouTube
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文章授權轉載自《香港01》

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