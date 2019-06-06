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網美與高級車有仇？一天二撞賓利、勞斯萊斯噴飛百萬

2019-06-06 13:07聯合新聞網 綜合報導

大陸遼寧省瀋陽市一名正妹網美早上才駕駛賓利發生追撞，下午又撞壞了一台勞斯萊斯，引...
大陸遼寧省瀋陽市一名正妹網美早上才駕駛賓利發生追撞，下午又撞壞了一台勞斯萊斯，引發網友驚呼「好貴的車禍」。圖／翻攝自微博
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車禍賠償最怕的就是造成他人嚴重傷害、撞壞昂貴名車。日前，大陸遼寧省瀋陽市一名正妹網美駕駛勞斯萊斯轎車，來不及減速，便撞上從巷子裡轉出來的BMW，造成2輛車的車頭大面積毀損。原來這位網美早上已經開著賓利發生追撞，下午開新買的勞斯萊斯又撞毀，引發網友驚呼「好貴的車禍」！

據《梨視頻》報導，這位20多歲的網美在2日下午開著剛買的勞斯萊斯，行經路口時與從巷口衝出的BMW發生擦撞。儘管對方已經立即踩煞車，但女子來不及反應，仍當場撞上。警方到場後，經監視器畫面判定，BMW駕駛必須負全責，要賠這名網美30萬人民幣的維修費（約台幣136萬元）。

大陸遼寧省瀋陽市一名正妹網美早上才駕駛賓利發生追撞，下午又撞壞了一台勞斯萊斯，引...
大陸遼寧省瀋陽市一名正妹網美早上才駕駛賓利發生追撞，下午又撞壞了一台勞斯萊斯，引發網友驚呼「好貴的車禍」！圖／翻攝自梨視頻
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但現場一位目擊者表示，「那小女孩不會開車，還說自己撞了2次，上午開賓利追尾，下午開勞斯萊斯撞車」。對此，該名網美在微博澄清，自己剛買的勞斯萊斯還沒掛牌就被撞毀，覺得很難受。希望大家能換位思考，「大家平時新買的手機摔壞個邊都心疼，也體諒一下我少說風涼話，感謝大家關心人都沒事」。

事件曝光後，許多網友紛紛留言，「太誇張了，怎麼這麼有錢！」、「撞到心碎的聲音」、「天啊！好貴的二撞」。不過，也有網友質疑「為什麼是BMW轎車要負全責？轉彎的確要讓直行，但BMW轎車已經先停下來了，是勞斯萊斯沒剎車」。

網美擁賓利和勞斯萊斯兩台高級車。圖／翻攝自微博
網美擁賓利和勞斯萊斯兩台高級車。圖／翻攝自微博
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