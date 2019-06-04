瘋搶優衣庫KAWS聯名T恤400炒到1800元 陸網友：太丟臉

2019-06-04 18:16 世界日報 中國新聞組／北京4日電



優衣庫（UNIQLO）與美國知名藝術家KAWS合作的聯名T恤及玩偶3日發售，引發中國搶購「瘋」潮，優衣庫各分店外凌晨就是人山人海，店鋪門剛開，大批顧客就「爬」進店內瘋搶，甚至大打出手，不到幾分鐘，所有實體分店相關商品都銷售一空，連模特身上的也被扒光，售價99元人民幣（約456元台幣）的聯名商品也被炒到200到400元人民幣（約920到1840元台幣），不少中國網友形容這波搶購現象「太丟國人的臉了」。

綜合媒體報導，優衣庫與KAWS合作的「KAWS：SUMMER」聯名系列包括12款成人T恤、6款童裝和4款帆布包，有KAWS經典的XX眼和骷髏形象的COMPANION，還有KAWS去年在DIOR男裝秀場打造的巨型BFF PINK。成人T恤和帆布包均為99元人民幣，兒童T恤僅79元人民幣（約364元台幣）；KAWS透過社群軟體Instagram宣布此次合作系列，為與優衣庫的最後一次合作。

天剛亮就來排隊、人龍上千人、鐵閘被頂壞、百米飛人賽跑、趴在地上護衣、為搶一件衣服大打出手互扯頭髮、滿地碎玻璃……這些都是優衣庫中國各分店3日銷售KAWS聯名商品的亂象。

小沈算是「運氣」好的顧客，他設定鬧鐘先在優衣庫官方App上搶了兩件，3日早上特地趕去良渚的永旺夢樂城自提。「我9時55分到的，商場們還沒開，但是每個入口都站了不少人。」

小沈說，他本來還想著提貨同時再買兩件，結果一進店門就沒了！「大家跟瘋了一樣！每個人手裡都拿著十幾件！」

報導指出，有民眾慶幸「撿」到一件，但馬上就被一旁的人搶走，雙方大打出手；解百的優衣庫門店開門五分鐘就被搶完，很多人連尺碼也不看，先搶了再連模特身上的也被扒了，因為太難脫，還拆了模特的手臂。店內衣服散落一地，有大媽一人掃走最少4大筐T恤，還有分店搶到展示玻璃被打破，滿地玻璃碎，整間店就像被「搶劫」過一般，場面極度混亂。有店員受訪時無奈地說：「年輕人太激動了。」

新京報引述評論指出，評論指出，美國街頭藝術家KAWS的崛起，就是這個時代的標誌之一。KAWS聯名款，讓中國年輕人可以相對便宜的價格擁有一件潮品，只是在追逐過程中，不理智和跟風讓行為變簡單粗暴。

Dior也找他 作品拍9400萬人民幣！

美國藝術家KAWS和優衣庫合作引發搶購熱潮，KAWS被視為街頭塗鴉藝術的代表，其創作最先出現在廣告畫或海報上。作品《The KAWS ALBUM》去年在香港以9400萬人民幣（約4.3億元台幣）拍出，高出估價14倍，之前和DIOR的聯名款T恤，最便宜的也要3805元人民幣（約1.7萬元台幣），此次在優衣庫售價99元人民幣，讓年輕人可以輕鬆擁有KAWS，也是引發搶購的主要原因。

綜合媒體報導，KAWS昔日在曼哈頓的視覺藝術學校學習繪畫時，便在塗鴉方面展露才華，將軟頭骨構畫成骷髏頭和XX眼，經常在牆壁和火車上塗畫字母KAWS，甚至把DKNY 、Calvin Klein等奢侈品牌海報偷偷帶回家加工後再放回原位。

他的成名始於1999年，巴黎買手店Colette在《iD》雜誌的介紹下為其舉辦了一場名為「KAWS:Exposed」的小型展覽，並發行了同名書刊。隨著知名度提升，KAWS的創作橫跨藝術與設計領域，包羅了當代藝術、圖形和產品設計、油畫、壁畫和大型雕塑等，2006年，KAWS創立個人服飾品牌OriginalFake，後於2013年結業。

不過他的藝術作品被更廣泛地傳播是在與優衣庫達成合作之後，以一件的普通T恤99元人民幣開始被更多的年輕消費者所熟知甚至追捧，過去合作推出「KAWS x PEANUTS」、「KAWS xSesame Street」系列同樣引搶購。

有分析指出，KAWS作品對於年輕消費者的吸引力在於將街頭文化和其他產業的完美結合，其創作的形象融合當下流行的卡通人物元素，通過幽默的呈現方式，投射出感同身受的情感與境遇，讓受眾從中受到鼓舞。