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比八點檔還巧！渣男背孕妻帶小三出國 在機場偶遇岳父母

2019-06-04 14:26香港01 記者謝茜嘉／報導

福州一名男子準備帶小三到泰國旅行時，在機場偶遇岳父母，打開行李箱都是情趣內衣褲。...
福州一名男子準備帶小三到泰國旅行時，在機場偶遇岳父母，打開行李箱都是情趣內衣褲。圖擷自／微博
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近日微博瘋傳一段短片，指福州一名男子疑似背著懷孕的妻子，準備帶小三到泰國旅行，不料在機場偶遇岳父母，兩老當場情緒激動、對女婿拉扯大罵，引來旁人圍觀。兩老在女婿的行李中搜出大量情趣內衣及保險套，但他們沒有對小三大肆攻擊，還說她跟自己的女兒「一樣是受害者」。

微博其後流傳，指此事件的出軌男名叫張興，於一間證券公司任營業部副總，他經媒人介紹下於2016年1月結婚，但雙方了解不足，張興婚後逐漸曝露本性，每晚出入聲色場所、鮮少歸宿，一晚的花費曾高達7、8千元人民幣(約4萬元台幣)。當時妻子懷了第一胎，曾苦苦勸說丈夫改過，但他仍無動於衷，甚至關手機不接電話，更借開會之名帶女人開房。

妻子期望生下孩子後丈夫會改過自新，但家庭責任感仍捆不住人心，夫婦面臨婚姻破裂的危機。想不到男子為了爭奪兒子的撫養權，竟然發誓並簽保證書稱會痛改前非，又哄騙妻子懷上第二胎，完成「傳宗接代」的任務後，以各種冷暴力逼迫妻子離婚，更嫌妻子當年的嫁妝太少。

直到4月26日，張興偷偷帶小三去泰國旅行時，在福州長樂國際機場偶遇剛巧也要出國旅行的岳父母，雙方當場發生衝突。從短片中可見，男子一開始仍辯稱不認識身旁的女子，在逼供下又改口說「我們剛剛才認識」，岳母一氣之下伸手要搶女婿手機，雙方爆發更激烈的拉扯。

雖然岳父母想搶去女婿的手機，但並未對身邊的女子動粗，與女婿雖有肢體碰撞，但也沒有暴打女婿；岳父又勸第三者退出，稱她也是受害者，「你是無辜的，你跟我女兒一樣，都是被這個男人騙了！」隨後兩老又在女婿的行李中，搜出大量的情趣內衣及避孕套，當中包括紫紅色肚兜及極少布的內衣，更有潛水鏡等物品，可見旅程早就開始籌劃。

事件曝光後網友十分憤恨不平，認為被外遇的妻子應該決絕離婚，此等事情實在難以容忍，表示「要他淨身出戶，並祝他精盡人亡吧」、「不愛就分手，何必偷雞摸狗」、「活該，不喜歡離婚啊！何必糾纏著傷害，孕期出軌，不應該」；還有人形容該男子「渣得沒有詞形容」，又指「這樣的男人，不要也罷」。

除此之外，網友又指兩老算是很有修養，並沒有遷怒於小三，稱讚道「通常輕則向小三賞幾巴掌，重則把其衣服脫掉，這次真的很能忍了」。

當初該名男子哄騙妻子原諒時，簽下的保證書。圖擷自／微博
當初該名男子哄騙妻子原諒時，簽下的保證書。圖擷自／微博
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延伸閱讀：

人妻出軌老公死忍 見姦夫網上炫耀性能力大崩潰

「她婚後成其他人供奉的香爐」 越南警懷疑妻出軌竟狠潑硫酸毀容　

文章授權轉載自《香港01》

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