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六四30／面對天安門慘案，美國反應為何溫和？

全台超級富豪1,781人 平均擁房數全球第二名

收50萬聘禮…她閃婚3個月離家 懷上前夫小孩秒毀婚

2019-06-04 15:13聯合新聞網 綜合報導

人財兩失最慘苦主是他？在大陸安徽潁上發生一起離譜的「結婚詐財」，張男透過朋友介紹，認識了一名高姓女子。兩人才相處沒多久就決定共度一生，結為連理。張男給了高女一家人12萬元人民幣(約新台幣54萬)當聘禮，沒想到喜酒才吃完不到3個月，高女就落跑還悔婚，甚至懷上前夫的種，並堅持不退還聘禮。苦主張男一怒之下告上法院，雙方徹底撕破臉，法院判高女必須退還9萬人民幣(約新台幣41萬)。

張男和高女認識沒多久就閃婚，不料高女竟突然毀婚甚至懷上前夫小孩。 示意圖／ing...
張男和高女認識沒多久就閃婚，不料高女竟突然毀婚甚至懷上前夫小孩。 示意圖／ingimage
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根據陸媒報導，張男父親表示，兒子藉由朋友介紹，認識了曾離過婚育有一小孩的高女。兩人如乾柴烈火，進展光速，不到一個月就回家同居，決定結婚。高女的家人得知兩人有意結婚後，出面表示「閨女養那麼大，總不能白白就這樣送人」，開口向張家示意要討一些聘禮。張家人湊足10萬人民幣現金(約新台幣45萬)，以及多條金銀首飾，共計約合新台幣54萬，當做娶媳婦的聘金，讓張男順利抱得美人歸。

不過婚後兩個多月，她突然說「想回老家看看和前夫生的小孩」，張男不疑有當下就點頭答應了。張男的父親透露，媳婦婚後相當賢慧，跟兒子的婚姻生活也都非常美滿。不料，詭異的事情來了，過了10幾天老婆還沒回來，張男打算親自去接人，怎知老婆卻編出千萬個理由推託，最後甚至還把張男手機封鎖。決定毀婚。

由於小倆口只有辦過喜宴，還沒向當地政府機關正式辦理結婚登記。高女毀婚後被張男一狀告上法院，法院最終判決高女必須退還9萬元人民幣的聘金。但事情並沒有因此落幕，高女早已把名下財產全數轉移，讓張家人拿不到錢。張家人感嘆，原來高女後來和前夫複合，甚至肚子裡又懷了一個小孩，才會悔婚又不願還錢。

張男和高女結婚照。 圖擷自梨視頻
張男和高女結婚照。 圖擷自梨視頻
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