她穿的不是比基尼！清涼照曝光 網友見亮點喊救命

2019-06-04 11:14 聯合新聞網 綜合報導



夏天到了！到海邊玩水想必是不少人消暑的最愛，幸運的話還能讓眼睛大吃冰淇淋。有網友在臉書社團po出多張女子在海灘的「清涼照」，其中正面照也意外曝光。不過網友仔細一看驚覺案情並不單純，直呼救命，「鯊魚要來了！」

4張照片在香港臉書社團內瘋傳，一位女子身上穿的不是比基尼，竟是日常的女性內衣褲。但她仍自在的散步滑手機，好像完全不介意沙灘上其他群眾的眼光。有眼尖網友發現亮點，淺色的內衣褲，似乎能看出有衛生棉的形狀。不到一天就吸引上千人按讚，釣出數百則留言。

有網友搞笑揣測當事人的想法，認為是「突然想去玩水但發現沒泳衣，只好穿內衣褲應急上陣。後來發現實在太過透明了，才臨時加上衛生棉遮住重點部位防止曝光。」神推論一出讓留言區笑瘋。

絕大多數網友看到還是瞬間傻眼，表示難以接受。大喊「救命啊！」、「小心下水會引出鯊魚」、「也太不衛生，竟然要別人跟她大姨媽一起玩水」。有網友看完哀怨的說「這是一種不能只有我眼睛會壞掉的概念，所以貼出來的心態嗎？」看起來像在抱怨原po貼出這些照片是「報復社會」。

雖然在海灘戲水並沒有強制規定服裝，但最好穿著合適服裝、不穿吸水衣褲。勿穿著家居用長褲下水，以免影響腳部動作，導致意外事件發生。