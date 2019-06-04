Uniqlo聯乘KAWS UT系列開賣 內地客瘋搶如屍殺列車 場面超震撼

2019-06-04 09:00 香港01 撰文：溫嘉敏



衝呀！搶呀！國際知名藝術家KAWS自2016年起不時會與Uniqlo合作，推出聯乘系列T恤及玩偶，每次都起搶購風潮。不過KAWS日前公布，今日（3日）開始發售的UT系列，將是最後一次與Uniqlo合作，消息引起擁躉關注。內地多間Uniqlo（優衣庫）門市今日都出現大批顧客搶購有關產品，店舖閘口剛開了一道縫隙，顧客就急不及待爬入店內，然後狂衝尋找目標，網民形容情況有如韓國電影《屍殺列車》的喪屍，其間更有人為爭購T恤而大打出手。香港今日亦開售此系列產品，門市出現長長人龍，未有出現內地瘋搶情況。

KAWS最後一次與Uniqlo合作推出產品，內地不少Uniqlo門市都出現大批頧客等開門，有人更在閘口剛開了一道縫隙，就急不及待爬入店內。（微博片段截圖） 分享 facebook

據內地媒體報道，Uniqlo網店中所有KAWS的產品在凌晨開售不到數秒，便已全部售罄。不少城市的門市都在開店前出現人潮，店家的門閘只是開了數寸縫隙，顧客便趴地爬入店內，然後狂跑到貨架前，不理款式及尺碼，見衣服就掃入自己懷內，情況極度瘋狂。網上更有照片顯示，有大媽單獨掃走了最少4大籃T恤，估計多達數十件。

KAWS日前公布，今次的UT系列將是最後一次與Uniqlo合作，引起巨大迴響。（KAWS ig圖片） 分享 facebook

有顧客見貨架迅速已被清空後，竟擅自爬上展台將模特兒的手腳拆下，再脫下模特兒身上的衣服。當中有人搶不到心頭好，轉為搶走其他客人手上的戰利品，釀成大打出手。而Uniqlo店面經過一輪瘋搶後，情況如剛打完仗一樣非常混亂。

有大媽一個人掃走了最少4大籃的T恤。（微博圖片） 分享 facebook

有網民指，KAWS的商品一般都比較昂貴，但與Uniqlo聯乘的商品價格則非常親民，不少粉絲都認為這是最後一次能以相宜價格買到KAWS的服飾，故才會瘋搶。而產品秒速售罄後，網上瞬速出現炒賣情況，原價99元人民幣（約450台幣）的T恤，有人開出5倍價錢，欲以499元人民幣（約2268台幣）出售。

有網民指部份人失去最後理性，撲了個空，「有人跟著去搶，結果跑到了名創優品哈哈哈哈哈」。（微博截圖） 分享 facebook

不過，有網民承認自己只是羊群心態，見到門市有人潮搶購，直言「雖然不知道為什麼會這麼火，但我也搶了一件T恤，一個包包，就是這麼魔性」。網民又指有人似乎最後失去理性，當撲了個空後，「有人跟著去搶，結果跑到了名創優品，哈哈哈哈哈」。

香港Uniqlo今日亦開售此系列產品，商品於網上店已全售罄，門市亦出現排隊人龍，但未有出現內地的瘋搶情況。

KAWS最後一次與Uniqlo合作推出產品，內地不少Uniqlo門市都出現大批頧客等開門。（微博片段截圖） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》