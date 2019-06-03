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美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

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大學食堂百菜圖 湖南女學生拍四年網友喊讚

2019-06-03 16:30世界日報 中國新聞組／北京3日電

人民日報報導，畢業季即將到來，湖南涉外經濟學院的一名女生，分享出自己四年間吃過的每一道食堂飯菜。她說：「堅持拍了四年的大學食堂，好像沒有辦法再繼續更新相冊了。」蓋澆飯、炸醬麵、黃燜雞米飯、紅燒魚…每一道都成了回憶。

上百道菜色集結成大圖一放上網路，就點燃網友對大學食堂的回憶，「天啊，這肯定是個超級熱愛生活的姑娘吧」，也有人感嘆這是「別人家的大學」，「我們食堂吃來吃去就那幾樣菜」，更有人將高手潛伏的「大學食堂系」封為中國第九大菜系。

上百道菜色集結成大圖一放上網路，就點燃網友對大學食堂的回憶。圖／取材自微博
上百道菜色集結成大圖一放上網路，就點燃網友對大學食堂的回憶。圖／取材自微博
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上百道菜色集結成大圖一放上網路，就點燃網友對大學食堂的回憶。圖／取材自微博
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北京

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