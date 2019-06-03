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「我82歲還可以飛」 中國飛行奶奶重返藍天

2019-06-03 16:23世界日報 中國新聞組／北京3日電

82歲的山東籍女飛行員苗曉紅，時隔30年後，駕駛泰克南P2010飛機飛上藍天；苗曉紅難掩興奮的表示，希望自己的行動能鼓勵年輕女性加入航空業。

北京青年報報導，苗曉紅日前在機上教練員的陪同下，完成了長達40分鐘的飛行，其中還獨立完成了拐彎、爬高、下滑等操作。據了解，為了這次飛行，她近兩個月一直在進行鍛鍊，「每天要走3000步，同時還要活動手臂，以適應高空飛行的要求。」

隔了30年後再次重回藍天，苗曉紅原本很緊張、擔心自己無法勝任，但是一到飛機上，之前的緊張情緒一掃而光，苗曉紅平穩地完成了這次飛行，「看到無垠的藍天在我面前展開，開闊得很。」她說過去飛行多是執行任務不同，這次重回藍天更多的是享受飛行本身，既激動又新鮮。網友稱讚她為「硬核奶奶」。

報導指出，苗曉紅是新中國第二批女飛行員，30餘年的飛行生涯裡曾多次執行重要轉機及戰備運輸、搶險救災等飛行任務，也經歷了不少出生入死的時刻。

1963年，河北地區遭遇大水災，苗曉紅接到任務為災區空投物資。當時天氣非常不好，雲高只有100多米，能見度很差，別說精準找到空投目標，就連飛行都有困難。在這種極端天氣下，憑藉出色的飛行技術，苗曉紅圓滿完成飛行任務。

1989年退休後，苗曉紅開始進行文學創作，講述中國女飛行員故事。也正是在蒐集資料和創作中，苗曉紅發現，國外有不少高齡飛行員，讓她萌生重回藍天念頭。

報導稱，苗曉紅希望用自己的行動鼓勵年輕女性，「我82歲依然可以飛，你們年輕人更可以飛，而且會比我飛得更好。」苗曉紅說，目前中國從事航空事業的女性仍然很少，但女性完全可以撐起藍天上的半邊天，她希望有更多的年輕女性加入。

82歲的山東籍女飛行員苗曉紅，時隔30年後，駕駛泰克南P2010飛機飛上藍天。圖...
82歲的山東籍女飛行員苗曉紅，時隔30年後，駕駛泰克南P2010飛機飛上藍天。圖／取材自北京青年報
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82歲的山東籍女飛行員苗曉紅，時隔30年後，駕駛泰克南P2010飛機飛上藍天。圖...
82歲的山東籍女飛行員苗曉紅，時隔30年後，駕駛泰克南P2010飛機飛上藍天。圖／取材自北京青年報
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