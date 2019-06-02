共95座！北京清華校園發現明清古墓群

2019-06-02 16:30 世界日報 中國新聞組／北京2日電



清華校園發現明清墓群共95座，屬平民墓穴。 圖／取自北京青年報 分享 facebook

北京清華大學校園日前現場發現數十座古墓，這次共發現了95座明清墓。不過由於暫未發現陪葬品，判斷是平民墓葬，考古價值大小還有待確認，古墓群目前被綠布覆蓋，小部分由透明塑料薄膜蓋住，可見整齊的長方形洞坑和骨骸。消息曝光後引來大量同學圍觀。

北京青年報報導，古墓群的發現地點是在清華校園第六教學樓北側，該處準備興建新土木館大樓。北京市文物局日前對該地盤展開考古勘探，一共發現95座古代墓葬。文物研究所目前已經發掘完成16座，初步判斷為明清時期的平民墓葬。

清華大學發現古墓群的消息登上熱搜榜首，挖掘現場圖片和視頻被廣泛流傳，同時引來各路圍觀者。

清華同學表示，這個現場早就有了，平時以為就是個普通的施工現場，也沒太在意，直到發現古墓的消息刷屏才知道這個地方「並不普通」。

材料系的女生說，經過眾人「測評」還一致選出六教b區四層的觀賞位置最佳。連墓地北側的宿舍樓，現在也被戲稱為「墓景房」。圍觀的同學對著古墓拍照、錄視頻，還有人在尋找骨骸在哪裡。

勘探現場約有50餘名工人在工作，已挖出27個坑，有兩個坑內的人骨清晰可見，其中11個探坑已被白色塑料布和木板遮蓋，還有新的墓坑挖掘工作正在進行中。

對此「探古墓」熱潮，校方亦加強保安巡邏，施工現場保安不時對著樓上民眾喊「別拍照」。教室內也有巡邏人員告知同學們「不許拍照」。

新京報報導，這不是清華校園第一次發現古墓。古代的清華校園曾是一座清代皇家園林，公開資料顯示，1958年清華東主樓曾挖出過漢代墓葬，去年4月該校餐廳還出土兩塊遷葬墓誌銘石碑。