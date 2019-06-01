結婚4年半分開住…人妻驚覺老公瞞同事裝單身 心死決定放生

2019-06-01 14:37 香港01 記者卓柏安／報導



究竟是什麼原因，會讓一個已婚男人不願告訴同事自己已婚？有香港人妻上網po文抱怨，結婚4年半，最近有事打電話到老公公司，因自稱太太讓老公大發脾氣，對方在同事面前否認她妻子的身份，讓她非常傷心，感嘆陪對方抗癌多年竟落得這樣下場，透露已經心死有離婚的打算。

有香港人妻發現老公在同事面前隱瞞已婚的事，讓她非常傷心。圖為示意圖。（資料圖片/ Getty Images） 分享 facebook

這名人妻在討論區「親子王國」發文，指跟老公是姊弟戀，比男方大8歲沒生小孩，結婚4年半來一直分開住。她指最近有事打電話到老公任職社工的老人中心，接電話的人說她老公不在，反問她是誰，她順口回應是其太太，讓接電話的人大感錯愕：「蛤，太太？」

人妻指因為這個稱呼，老公連續3天不理她，最後還在whatsapp以粗口問候她，「我很討厭你打來公司說你是我太太，沒人知道我結了婚，說是我太太根本沒用！」，她反駁自稱太太其實很平常，重申當時是一時口快，怎料老公無情回應「真的好失禮」，令她十分傷心。

人妻不明白老公工作的老人中心只有7名同事，老公為何不認她，「4年半婚姻分開住我無怨言…難道陪你一起抗癌多年，整天忍受你的壞脾氣，你還不認我這位太太嗎。假婚姻、假太太我不要了，我好累了」，她馬上封鎖了對方，讓大家冷靜一下。

丈夫在公司隱瞞結婚的事，人妻指雖然可能只是小事，但她真的感到很難過。她指以往曾和丈夫有過快樂時光，對方罹癌要電療她也一直在旁支持。沒料到陪走7年抗癌路，兩年前丈夫親姊姊癌症過世後性情大變，人前是好好先生，私下對她卻很壞，她也努力包容，共患難後曾以為大家會更愛對方，沒料到會是這種下場。

她指與老公平日一星期見2至3次，這個月才剛慶祝生日，不知道突然就變這樣，她指事後老公解釋要花精力應付麻煩上司，才在老人中心隱瞞已婚的事，但她難以理解，又指傷心的情形下不想與對方爭論，寧願好好經營自己的生意及照顧好自己家人。日前人妻再更新情況，指晚點會把協議書交給對方，暗示有離婚打算。

不少網友一直追蹤人妻情況，直呼她丈夫很可能在工作的地方有另一名女友，所以才會隱瞞，而她打電話踢爆了真相才會惱羞成怒。大批網友為她感到不值，認為她應該快放生不要再花時間在不值得的人身上；對於人妻或離婚的決定，大家都予以支持，希望她能活得更精彩。

延伸閱讀：

淘寶人妻堅買寧采臣書生籃 想買「擔挑」給老公

人妻想買《倩女幽魂》寧采臣背包 老公死諫…

文章授權轉載自《香港01》