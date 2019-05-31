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失足女扮大學生、灑鴿子血 8萬叫賣「初夜」

2019-05-31 12:33世界日報 廣州30日電

失足女在校園內的自拍。 (取材自南方都市報)
失足女在校園內的自拍。 (取材自南方都市報)
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南方都市報報導，深圳龍崗警方近日成功破獲一個涉黃涉騙違法犯罪團伙。該團伙通過偽造學生證、購買鴿子血等手段，將失足女包裝成在校女大學生，並刻意選擇有房有豪車的目標對象叫賣「初夜」，最高開價八萬；嫌疑人還在微信上假扮失足女，以繳不起學費等理由詐騙嫖客。經過兩個多月的偵查，龍崗警方抓獲嫌疑人10名，繳獲贓款30餘萬元及作案工具一批。

偽造學生證 (取材自南方都市報)
偽造學生證 (取材自南方都市報)
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報導指出，警方表示，這涉黃涉騙犯罪團伙從尋找資源、線上聯繫、線下交易到財務都有專人負責，相較以前單純的「網路賣淫」犯罪方式，該犯罪團伙層級分明，相互之間單向聯繫，作案手法更加狡猾多變。

報導說，嫌疑人為失足女提供高校附近的小區或者公寓作為宿舍，由專人負責管理，每隔一段時間就換一個住處。團伙內部有嚴密的「管理規定」，包括宿舍衛生，不得擅自外出「接單」，與客戶聊天時應注意的各類事項，以及應約出門時只能攜帶的三樣東西：一把雨傘，一包紙巾（紙巾內藏有「鴿子血」）及一部備用手機。

龍崗警方今年3月接獲有人冒充在校大學生賣淫線索，立即組成專案組展開偵查。通過布控，該團伙中一失足女在大運地鐵站附近開房時抓獲，陸續鎖定該團伙在深圳龍崗、寶安、南山及東莞市等地的八個落腳點收網。成員多為親屬、老鄉，頂層管理者是任氏夫婦。任男負責尋找目標客源；妻子龍姓女子負責財務；第二層是專門負責與目標客戶聊天的「鍵盤手」兼管理人員葉女、呂姓姐妹及龍女的哥哥，第三層則是失足女。

報導指出，該團伙通過短信、QQ等通信工具，針對選定的「優質客源」發送「我是XX學院或者XX大學學生，現在家庭困難，交不起學費，希望得到好心人資助XXX元學費。如確認資助，願意獻身相謝。」信息，還會特別說明是處女等，再到酒店交易，並利用嫌疑人準備的「鴿子血」冒充處女。

嫖客之後繼續透過通訊體與失足女聯繫，但此時失足女已換成是「鍵盤手」，以家人生病住院、親人去世、家貧交不起學費等理由繼續索取捐助。從團伙成員的帳簿上，經過包裝的失足女定價從1萬元起跳，最高達8萬元。失足女與團伙成員一九分成。以失足女小雅為例，她平均一天接兩單，每月工資兩到三萬元，以此類推，管理三個失足女的該團伙每月進帳約百萬元。

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