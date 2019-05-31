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帶1.3億徐悲鴻名畫搭高鐵遭竊 估價後眾人傻眼

2019-05-31 08:55聯合新聞網 綜合報導

李男購買的畫作只是仿冒品。圖／取自《即刻新聞》
李男購買的畫作只是仿冒品。圖／取自《即刻新聞》
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大陸一名男子購買了兩幅名畫家徐悲鴻的馬畫後搭乘高鐵，卻在離開位子後發現名畫遭竊，於是急忙報警處理，且他聲稱兩幅馬畫價值高達3000萬人民幣（約新台幣1.3億元）。警防調查後發現，是坐在失主對面的年輕人拿走兩幅畫作，不過令人啼笑皆非的是，經警方鑑定，發現遭竊的畫作只是仿冒品，價值僅200元人民幣（約新台幣913元）。

根據《即刻新聞》報導，一名大陸李姓男子帶著價值3000萬人民幣的兩幅徐悲鴻的馬畫，搭乘14日晚上7點從岳陽站搭乘南昌開往北京的列車，列車開出後不久，李男離開位子去裝水，幾分鐘後回座卻發現兩幅名畫已遭竊，便立刻報警。

他向警方表示，「這兩幅畫是捲軸的，用長佈條、塑料紙層層包裹，可不是一般的畫，而是徐悲鴻的馬畫，剛從長沙一個朋友高價買來的，價值3000多萬人民幣」。他從南昌上車後，便將畫放在了座位上方行李架上。

考慮到名畫價格不菲，警方立刻展開調查，據周邊旅客反映，是列車停靠岳陽站時，坐在失主對面、身穿淺紅色衣服的年輕人拿走畫作，旅客也說，嫌疑人身上有花形紋身。

警方透過監控視頻，找出嫌疑人身份，該名男子姓王，4小時後就在岳陽火車站第二候車室成功將其逮補，當場拿回兩幅畫作，王男表示，當時聽見李男向親戚打電話，說自己買了兩幅名貴字畫、價值不菲，就起了貪念。

荒謬的是，拿回畫作後警方對其進行鑑定估價，然而竟發現兩幅畫作只是仿冒品，並非真品，價格僅要200元人民幣。目前警方已積壓王某，此外也正在調查，李男是否刻意謊報畫作價格，若屬實將依法處罰。

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