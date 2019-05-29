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機長拒載打點滴乘客 昆航延誤6小時

2019-05-29 15:45世界日報 中國新聞組／北京29日電

來源：YouTube

延誤7小時。 影片截圖
延誤7小時。 影片截圖
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一架由昆明飛往成都的航班，疑因一名乘客打點滴、插著醫療管，遭機長拒絕起飛，導致航班延誤六個多小時。航空法方面律師稱，機長考慮乘客安全，有權拒絕起飛。

新京報報導，一名打著點滴、插著醫療管的乘客24日乘坐昆明航空KY8291航班，由昆明飛往成都。由於機長擔心其在高空有生命危險，拒絕起飛，致使航班延誤；自稱是機上乘客的張男表示，機長拒絕起飛後，所有乘客被迫全體清艙。

根據網路視頻顯示，疑似飛機機艙內，一名乘客將輸液袋掛在行李架上，旁邊有一位身著制服的女工作人員，還有幾名空乘人員、乘客在周圍。

昆明航空工作人員證實，網傳的涉事航班KY8291確實延誤。另據航旅縱橫App顯示，該航班於5月25日凌晨1時37分起飛，延誤6小時10分鐘。

長期關注航空法領域的上海律師韓岑說，機長在飛機上的權力範圍很大，「若確實在起飛前，有乘客在機艙內打點滴，機長是有權拒絕起飛、進行全體清艙的」。

此外，就乘客是否可以向航空公司提出延誤索賠，韓岑認為，各家航空公司具體規定有所區別，具體情況應該是根據條款，看適應哪一款規定，一般來說，非不可抗力因素導致的航班延誤，乘客都可向航司或者第三方延誤險供應商進行索賠。

韓岑同時指出，一般輸液袋無法通過機場安檢，乘客是如何將輸液袋帶到機艙內的，有待進一步解釋。

網友都為機長行為叫好，「機長是為病人考慮，不起飛是對的」、「機長沒問題。萬一病人在飛行過程中發生意外，全機組跟著倒楣。」「萬一在機上發生不測，大概又要找航空公司了。」

不過也有網友不解，「想問問這樣的旅客為啥沒在安檢被攔下來？」「一，安檢為啥過關了？二，他自己不要命了嗎？不知道飛機起飛他的水袋會受壓嘛？」意外引發網路熱議。

疑因乘客打點滴，機長拒絕起飛。 影片截圖
疑因乘客打點滴，機長拒絕起飛。 影片截圖
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安檢
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