青島海事法院拍賣「一片海」 男出68萬競標送女友

2019-05-28 15:56 世界日報 中國新聞組／北京28日電



04送女友一片海?有人出68萬競拍一片海的海域使用權 阿里拍賣 分享 facebook 一篇「送女友一片海」的帖子日前引起網友熱議，女網友曬出和男友的聊天截圖，表示男友繳納了12萬元（人民幣，以下同，約1.7萬美元）的訂金競拍日照車牛山島海洋開發有限公司海域使用權，以此作為遲到的520禮物。網友驚嘆：「淘寶可以買海了？這是真海王呀！」也有網友表示，只是繳了保證金，沒拍上還可以退錢的。

現代快報報導，從阿里司法拍賣平台上看到，青島海事法院的確在拍賣日照車牛山島海洋開發有限公司海域使用權，使用面積為210公頃，起拍價為68萬2662元，保證金為12萬元。

據了解，27日上午10時開拍時間一到，就有一名競價者出價68萬2662元。

不過大海真的能買嗎？澎湃新聞報導，北京一名張姓律師表示，海域屬國家所有，不能進行買賣，但國家也保護依法取得的海域使用權。因此，本案中法院將海域使用權進行司法拍賣是合法的。

張律師解釋，依據《海域使用管理法》第十六條，單位和個人都是可以向縣級以上人民政府海洋行政主管部門申請使用海域的。

張律師說，而且依據該法第二十條，海域使用權也可以通過招標或拍賣的方式進行取得，只要相關部門履行了相應的審批手續即可。因此，若本案中的個人競拍者有足夠的競拍能力是完全可以為女友送出一片「海」的。