親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

高雄市長室遭闖是水門案？名嘴直指關鍵十分鐘疑點

青島海事法院拍賣「一片海」 男出68萬競標送女友

2019-05-28 15:56世界日報 中國新聞組／北京28日電

04送女友一片海?有人出68萬競拍一片海的海域使用權 阿里拍賣
04送女友一片海?有人出68萬競拍一片海的海域使用權 阿里拍賣
分享
一篇「送女友一片海」的帖子日前引起網友熱議，女網友曬出和男友的聊天截圖，表示男友繳納了12萬元（人民幣，以下同，約1.7萬美元）的訂金競拍日照車牛山島海洋開發有限公司海域使用權，以此作為遲到的520禮物。網友驚嘆：「淘寶可以買海了？這是真海王呀！」也有網友表示，只是繳了保證金，沒拍上還可以退錢的。

現代快報報導，從阿里司法拍賣平台上看到，青島海事法院的確在拍賣日照車牛山島海洋開發有限公司海域使用權，使用面積為210公頃，起拍價為68萬2662元，保證金為12萬元。

據了解，27日上午10時開拍時間一到，就有一名競價者出價68萬2662元。

不過大海真的能買嗎？澎湃新聞報導，北京一名張姓律師表示，海域屬國家所有，不能進行買賣，但國家也保護依法取得的海域使用權。因此，本案中法院將海域使用權進行司法拍賣是合法的。

張律師解釋，依據《海域使用管理法》第十六條，單位和個人都是可以向縣級以上人民政府海洋行政主管部門申請使用海域的。

張律師說，而且依據該法第二十條，海域使用權也可以通過招標或拍賣的方式進行取得，只要相關部門履行了相應的審批手續即可。因此，若本案中的個人競拍者有足夠的競拍能力是完全可以為女友送出一片「海」的。

北京人民幣
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

暖男跟緊緊？男進女廁幫女伴關門共處 嚇壞網友

2019-05-28 13:57

格鬥狂人徐曉冬得罪太極！被禁搭飛機、住星級賓館

2019-05-27 22:29

攏是假！大陸工信部打臉河南「水氫汽車」

2019-05-27 18:28

南航遇冰雹砸裂玻璃 旅客嚇：像坐過山車差點吐出來

2019-05-27 16:52

廣西女子花百萬買到奇葩車位 窄到門開不了要爬天窗

2019-05-27 12:44

中國大媽組迷魂黨到大馬騙財 2人被擒示眾遭擲蛋暴打嚎哭求饒

2019-05-27 12:00

汽車加水就能走／這輛喝水能源車 全車廠就一輛

2019-05-25 16:52

3人盜墓猛挖近2小時 千年古董賣不掉慘淪菸灰缸

2019-05-25 11:47

「汽車加水就能走」陸網友罵爆 有這技術還打啥貿易戰？

2019-05-25 10:00

以為尿得出來？國中生意想天開 把29粒鐵珠塞進尿道

2019-05-24 14:59

江蘇女護士陷「套路貸」 毒殺3歲兒再自殺

2019-05-24 13:56

犯案前規畫7個月…滬隨機殺童案 兇手遭判死

2019-05-24 13:55

520沒禮物 川女狂扇男友43下耳光

2019-05-23 19:43
看更多

熱門文章

高鐵司機這個小動作 讓他一輩子考不過汽車駕照

2019-05-27 22:34

外媒用詞暗示「兩個中國」 陸方發言人怒跳腳上起英文課

2019-05-27 17:49

45元就能竊聽…陸「親情號」被濫用 諜戰型竊聽器狂銷

2019-05-28 10:00

中共再傳軍機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-27 19:48

格鬥狂人徐曉冬得罪太極！被禁搭飛機、住星級賓館

2019-05-27 22:29

南航遇冰雹砸裂玻璃 旅客嚇：像坐過山車差點吐出來

2019-05-27 16:52

攏是假！大陸工信部打臉河南「水氫汽車」

2019-05-27 18:28

暖男跟緊緊？男進女廁幫女伴關門共處 嚇壞網友

2019-05-28 13:57

小龍蝦再列「入侵物種」 網友：把你吃成瀕危物種

2019-05-27 16:41

郭樹清警告：投機做空人民幣必然遭受巨大損失

2019-05-27 21:16

中國首座機場 北京南苑機場9月走入歷史

2019-05-28 11:22

李大維會波頓 陸外交部：反對美台保持官方往來

2019-05-27 17:38

陸無人駕駛汽車技術 駛入快車道

2019-05-28 01:49

在陸任社區主任助理 內政部再罰23人

2019-05-28 00:54

港媒爆：北京將建「一國兩制博物館」內含台灣館

2019-05-28 11:46

高校台籍畢業生招聘 釋逾2000職缺

2019-05-28 01:47

大陸反傾銷 劍指美產苯酚

2019-05-27 23:18

外來禍種？小龍蝦讓盱眙「穿金衣」

2019-05-27 16:41

販賣假證書偽名號 「中國國學院」遭北京取締

2019-05-28 09:27

華為深圳當後盾 補貼找人才

2019-05-28 01:34

中日韓一帶一路工商大會 近400人與會

2019-05-28 01:49

陸上市公司家數 居世界前茅

2019-05-27 23:18

疑因報導台灣同婚 這家陸媒暫停運作3個月

2019-05-28 13:43

新華社3記者採訪探士兵資訊 德國軍方要查

2019-05-27 17:43

北京地鐵新機場線 9月試運營

2019-05-28 01:50

洗腎出問題 陸爆C肝院內感染

2019-05-28 00:57

傳阿里擬赴港2度上市 避開中美科技冷戰？

2019-05-28 11:44

「傳說對決」進軍歐美受挫 騰訊調整海外戰略

2019-05-28 14:17

梵蒂岡藏中國藝術品 北京故宮將展出

2019-05-27 20:33

大陸捍衛人民幣匯率最速效工具：官員公開喊話

2019-05-27 20:21

蘋果數據中心建設 穩步推進

2019-05-28 01:48

港立法會宴各國駐港領事 談逃犯條例領事多表憂慮

2019-05-27 21:24

八達嶺長城6月起網路預約購票 每天限流6.5萬人

2019-05-28 11:18

陸三大電信 強打提速降費

2019-05-28 00:47

貿易戰催生中國科技奇聞 汽車加水就能跑的夢醒了

2019-05-27 16:23

會見郁慕明 滬台辦主任李文輝：繼續加大對台企幫扶

2019-05-27 19:41

新疆農業機械博覽會 國產採棉機亮相

2019-05-28 01:49

李兆基卸任恒基集團主席 香港四大家族創始人時代落幕

2019-05-28 13:56

郭樹清再轟空頭 人民幣三價齊揚

2019-05-27 23:18

119人取得在閩台灣人才職稱

2019-05-28 01:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top