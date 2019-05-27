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格鬥狂人徐曉冬得罪太極！被禁搭飛機、住星級賓館

2019-05-27 22:29香港01 記者崔德興／報導

2017年4月，MMA拳手徐曉冬「秒殺」太極拳師雷雷，自稱為「格鬥打假第一人」。...
2017年4月，MMA拳手徐曉冬「秒殺」太極拳師雷雷，自稱為「格鬥打假第一人」。（余俊亮攝）
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格鬥狂人徐曉冬於兩年前10秒KO「楊氏太極拳傳承人」魏雷（雷雷）後一舉成名。成為網絡紅人之餘，更不時點評各家門派武術，但之後疑遭封殺，逐漸變得低調。

日前又有消息稱，徐曉冬由於未依從法院指示向陳氏太極拳傳人陳小旺公開賠禮道歉，已被列入「失信被執行人」（俗稱「老賴」，指被執行人具有履行能力卻不履行法律文書確定的義務）名單，被禁止多項「高消費行為」，包括坐飛機、入住星級賓館等。

2017年，徐曉冬在接受電視節目訪問時，辱罵陳式太極拳傳承人陳小旺是「狗」、「騙子」，又宣稱陳小旺在數年前與對手陳武的一場比賽，是「付錢打假賽」，以5萬元人民幣，讓其配合進行造假表演。隨後，陳小旺將徐曉冬訴至法院，要求其停止侵害名譽權，並公開賠禮道歉。

2018年10月，北京西城法院作出一審判決，要求徐曉冬立即停止侵害陳小旺名譽權的行為，並要在判決生效之日起15日內在網易網站首頁顯著位置發表賠禮道歉公告，向陳小旺賠禮道歉；賠償陳小旺律師費、公證費等合計46100元人民幣。

徐曉冬不服上述一審判決，提起上訴，於同年12月被北京市第二中級人民法院予以駁回，維持原判。

徐曉冬：對生活影響很大 已向陳小旺致歉

中國執行信息公開網信息顯示，徐曉冬已履行金錢義務，但未履行公開賠禮道歉，因而於今年4月被法院以「有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務」為由，列入「失信被執行人名單」，成為「老賴」。其行為亦受到相當多限制，禁止多項「高消費行為」，包括無法坐飛機、禁止在星級以上飯店、酒店、夜總會或高爾夫球場消費，不得購買不動產或新建、擴建、裝修房屋，甚至不得旅遊、度假，子女也不能就讀高收費的私立學校，乘坐「G」字頭的高鐵列車等。

徐曉冬直言，這對他的生活影響很大，因為無法坐飛機，早前到新疆比賽就要坐36小時「綠皮火車」前往，而他拳館的生意被人搶走，微博、抖音帳戶被註銷，節目亦被停播。他曾用其他名字註冊，卻無法辦理實名認證。

5月21日，他通過網易體育發文致歉陳小旺，寫道：「本人徐曉冬，因通過『冬哥辣評』等網路媒體虛構、散佈太極拳大師陳小旺在湖南衛視節目中作假等言論，並在網路媒體上使用侮辱性的語言對陳小旺的名譽造成損害。本人就上述不當行為向陳小旺老師真誠賠禮道歉。」

徐曉冬（右）之前曾打敗成都太極宗師雷公魏雷。 澎湃新聞
徐曉冬（右）之前曾打敗成都太極宗師雷公魏雷。 澎湃新聞
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延伸閱讀：

格鬥狂人「徐冬瓜」47秒KO點穴大師　網民：隔着電腦就戳到我笑穴

【有片】「民間大師」挑戰徐曉冬被KO　徐一度放水「任你打」

文章授權轉載自《香港01》

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