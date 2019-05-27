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廣西女子花百萬買到奇葩車位 窄到門開不了要爬天窗

2019-05-27 12:44香港01 撰文：盧勁揚

買車代步當然方便，不過亦要有車位泊車。廣西一名女子花逾20萬人民幣（約100萬台幣）買了一個車位，但卻發現位置是在牆壁與柱位之間，將車泊進去之後，兩邊都開不到門，被迫要爬天較離開。女子即向向發展商投訴，但獲回覆指交易程序已完成，車位不能更換，只建議轉售。網民一面倒批評發展商的態度，指明知車位有問題仍叫人轉售，「這不是坑人嗎？」。

廣西一名女子花逾20萬人民幣購入一個車位後，發現泊車後兩邊門都被牆柱頂着而開不了...
廣西一名女子花逾20萬人民幣購入一個車位後，發現泊車後兩邊門都被牆柱頂着而開不了，要爬天窗出入。（梨視頻網上短片截圖）
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該個「奇葩車位」位於廣西南寧一個停車場內，不慎購入的陶女士表示，她選購的是標準車位中最貴的一個，因靠近升降梯，十分方便。陶女士於去年8月完成交易手續後一直沒去實地觀察，直至最近搬家後才發現車位有問題，當私家車泊進去後，兩旁不是牆就是柱，兩邊都沒有足夠空間打開車門，她只能爬天窗離開。陶女士遂向發展商投訴，要求更換車位。

發展商回覆指該車位在去年已經完成交易，更已經報稅，「什麼流程都走完，就是我們想換，它都沒有辦法換」。發展商更建議陶女士先把車泊在還沒有賣出的車位，又建議她「把你現在的車位看一下能不能轉手賣」。陶女士對發展商的做法感到不滿，表明將會以法律問題解決事件。

網民對這個超窄車位議論紛紛，認為發展商間出這種車位是分明騙人；有人則指不如把車位間成劏房，可能可賺取租金，可跟發展商長期抗爭。

廣西陶女士示範將車泊進去之後，沒有空間開車門。（網上短片截圖）
廣西陶女士示範將車泊進去之後，沒有空間開車門。（網上短片截圖）
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文章授權轉載自香港01》

香港梨視頻人民幣停車場
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