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中國大媽組迷魂黨到大馬騙財 2人被擒示眾遭擲蛋暴打嚎哭求饒

2019-05-27 12:00香港01 撰文：向樂高

迷魂黨騙財手法存在已久，但死而不僵，且在多個國家也有發生。近日馬來西亞新山多次發生迷魂黨騙案，昨日其中2名懷疑是騙徒的中國籍婦人被擒獲，街坊綁着手腳示眾，圍觀群眾暴怒，有人以雞蛋、水果等丟她們，甚至拿棍毆打。警方接報到場，證實兩人於上月以做法事為名，騙走一名63歲華裔婦女的金飾及現金。

2名被指是迷魂黨成員的中國籍女子被擒獲後，有人向她們擲雞蛋瓜果，更有人扯她們的頭...
2名被指是迷魂黨成員的中國籍女子被擒獲後，有人向她們擲雞蛋瓜果，更有人扯她們的頭髮。（「我是新山人I Love JB」fb圖片）
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警方指今次的事件是因為2名疑犯再次到該處尋找目標，被民眾認出並捆綁捉拿。（「我是...
警方指今次的事件是因為2名疑犯再次到該處尋找目標，被民眾認出並捆綁捉拿。（「我是新山人I Love JB」fb圖片）
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有網民在馬來西亞facebook專頁「我是新山人I Love JB」貼出圖片，表示昨日（25日）早上，有人在新山美佳樂花園抓到2名迷魂黨，圖片可見大批民眾圍住2名華人婦人，她們的手腳被綁，前面以紙皮寫着「迷魂黨」，身上沾滿雞蛋，旁邊有些瓜果。據報2人被擒獲後，旁邊的民眾知道她們是迷魂黨成員，有人向她們擲雞蛋和瓜果，亦有人拿棍毆打和扯她們頭髮，當時2人嚎哭求饒，據稱另一名騙徒已逃走。

網民引述受害人透露，被擒的女子均是中國籍，行騙時以3人一組，其中一人以尋找「紅姜」為由向受害人搭訕，如果受害人相信上釣，經一番對話後，受害者在不知為何的情況下，聽了信騙徒的話，「他會問你有錢有金鍊嗎？你就會回家全部拿給他們了，他會給你一個報紙包住的東西」，受害人事後打開報紙，發現只是不值錢的東西。

警方其後接報到場，將2名女子送院，經調查後證實上月27日，當地一名63歲華裔婦女在同一地點被3名中國籍婦女以做法事化解厄運為由，要求她回家取金飾及現金，並裝進她們準備的塑料袋中，並告訴受害人要等候2個星期，法事才會奏效。受害人在2星期後打開袋子，發現內裏只有2瓶礦泉水，金飾及現金早已被騙走。

2名被指是迷魂黨成員的中國籍女子被擒獲後，被人擲雞蛋瓜果及暴打，不斷嚎哭求饒。（...
2名被指是迷魂黨成員的中國籍女子被擒獲後，被人擲雞蛋瓜果及暴打，不斷嚎哭求饒。（「我是新山人I Love JB」fb圖片）
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警方指今次的事件是2名疑犯再次到該處尋找目標，但被民眾認出並捆綁捉拿，疑犯嘗試逃走時不慎跌倒，故頭部及身體受了輕傷，已被送往新山蘇丹依斯邁醫院接受治療。

迷魂黨被擒獲的相片大馬網上熱傳，不少都認為大快人心，「這種連老人棺材本也騙的不需要可憐」、「活該被打，曾經我媽也是被迷魂黨騙」，不過亦有人認為應先弄清楚事件，不應用私刑，把疑犯交由警方處理已足夠。

近月馬來西亞多處都發生迷魂黨騙財事件，當地警方分別在4月30日和5月1日接到報案，受害人表示被騙子以祈福改運為由騙財，合共損失30萬令吉（約56萬港元）現金和財物。

延伸閱讀：

肉圓沒加辣即毆妻兒　台男反被圍打入院　警籲勿動私刑：別弄髒手

【戰鬥民族】俄辣媽遭搶手袋　胸壓醉賊保財物　途人私刑淋水踢頭

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞騙徒華裔
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