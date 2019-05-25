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汽車加水就能走／這輛喝水能源車 全車廠就一輛

2019-05-25 16:52世界日報 中國新聞組／北京25日電

南陽洛特斯新能源汽車有限公司（以下稱：洛特斯），位於南陽二機石油裝備集團有限公司內。這座「廠中廠」裡，停著多輛還沒組裝好的廂式貨車和公交車，工人們正在忙碌組裝。但是引起爭議的「加水就能跑」的廂式貨車，全廠只有一輛。

上游新聞報導，洛特斯是南陽市委書記張文深日前到氫能源汽車項目現場辦公，對下線的水氫發動機點讚之處。

青年汽車集團「加水就能跑」的廂式貨車，外觀上與裝有氫能源發動機的廂式貨車沒太大區別。吳姓負責人說：「區別在於發動機，把水灌進去，產生化學反應便可以產生氫氣。」

「加水就能跑」的廂式貨車旁邊是水氫發動機，罐體比氫能源發動機小，共有5個罐體。該廠林姓負責人介紹，水先進入上方錐形罐體，再流入下方兩個裝著化學物質的罐體中，化學反應產生氫氣後，再進入一側的兩個圓柱形罐體中，「兩個圓柱形罐體，一個起過濾作用，一個可以直接用了」。

吳姓負責人介紹，該廠主要銷售氫能源廂式貨車和公交車。廂式貨車和公交車的發動機是氫能源發動機，靠氫燃燒的能量作為動力。裝有氫能源發動機的廂式貨車售價100多萬，但國家會補貼資金1/3左右。

工商登記資料顯示，金華市青動能源科技有限公司和南陽高新區投資有限公司在2018年11月27日註冊了南陽洛特斯新能源汽車有限公司，註冊資本2億元，前者認繳金額1.02億元占股51%，後者認繳金額9800萬元占股49%。

北京
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